Отток кадров в экономике приобретает угрожающий характер

Только за ноябрь 2021 года работающих граждан в Беларуси стало меньше на 9,5 тысяч, а с начала года рынок труда потерял 64,5 тыс. человек.

Чтобы было понятно: 64,5 тыс. - средняя численность населения целого и достаточно крупного района страны, например, такого как Березовский или Лунинецкий. А если учесть, что работающими являются около половины граждан, то получается, что за неполный прошлый год экономика потеряла почти два района!

По данным Белстата, в январе-ноябре 2021 года наниматели уволили 688,6 тыс. человек, а приняли - 624,1 тыс. То есть, кадровый отток в целом по стране за 11 месяцев 2021 года составил 64,5 тыс. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года экономика потеряла 39,4 тыс. работающих. В ноябре 2021 года в стране было занято 4 4255,2 тыс. человек, что на 9,5 тыс. меньше, чем в октябре этого же года, и на 51,9 тыс. меньше, чем в ноябре 2020-го.

Заметим, что 2020 год был достаточно нестабильным во всех отношениях и очень плохим для экономики, но даже при этом сокращение занятости не принимало такого размаха, как в 2021-м. Это подтверждается и крайне низким показателем, так называемого, коэффициента замещения (КЗ). Он отражает процент принятых на работу сотрудников на каждые 100 уволенных. Так вот: в 2021-м КЗ составил 90,6%, хотя еще год назад был равен 94,1%. Выходит, что каждая десятая высвобождающаяся вакансия не закрывается новыми кадрами.

Если посмотреть на виды деятельности, то тоже вырисовывается интересная картина. Возьмем для примера ноябрь - последний на текущий момент отчетный месяц Белстата. Больше всего за этот месяц, по сравнению с октябрем, снизилась занятость в сельском, рыбном и лесном хозяйстве - на 2 067 человека. Хотя это можно в известной степени объяснить фактором сезонности, потому что в ноябре 2020-го снижение численности занятых здесь было еще выше - 3 253 человека.

Промышленность потеряла 1 505 работников, что также меньше, чем в ноябре прошлого года, когда сокращения затронули 2 232 человек. А вот что впечатляет, так это снижение занятости в сфере здравоохранения и социальных услуг. Здесь всего за месяц сотрудников стало меньше на 704 человека (в ноябре прошлого года - на 102). К сожалению, отток кадров из медицины продолжается и мало того - набирает обороты. Значительным оказалось сокращение и в транспортной сфере. Здесь в ноябре оно коснулось 897 человек. В ноябре прошлого года - 718. Традиционно к концу года снижается численность работающих и в строительстве. По сравнению с октябрем - «минус» 1 732 сотрудника.

Что важно: сокращение численности работающих всегда можно «списать» на сезонность или общий спад в экономике. Но экономика Беларуси в прошлом году росла и по нашим меркам весьма существенно. Средняя начисленная зарплата в стране по итогам ноября 2021 года составила 1476 рублей и в номинальном выражении выросла к 2020 году на 13,5%, что даже выше инфляции. Частично ответ кроется в причинах увольнений. Оказалось, что в 2021 году в стране резко выросло количество уволенных из-за ликвидации организации или кадровой оптимизации, а также с формулировками «за прогулы» и другие нарушения дисциплины.

Так, по итогам 11 месяцев 2020-го в связи с ликвидацией или реорганизацией наниматели уволили 4,2 тыс. человек, а за 11 месяцев 2021-го таких случаев было уже 6,6 тыс., или на треть больше. Чаще всего вследствие ликвидации или оптимизации штатов увольняли работников в Гродненской (1,5 тыс.) и Витебской (1,1 тыс.) областях, а также в Минске (1 тыс.). А за нарушения дисциплины в январе-ноябре 2021-го было уволено 34,6 тыс. человек (за аналогичный период 2020-го - 33,8 тыс. Самыми «недисциплинированными» оказались работники Минской области и Минска - 6,2 и 5,5 тыс. уволенных по итогам 11 месяцев.

Ссылки по теме:

Белорусский рынок труда «штормит» второй год

Рынок труда восстановится не ранее 2023 года