Россия создаст в Беларуси 14 новых производств

Основной целью при этом станет выпуск комплектующих для машиностроения и других отраслей промышленности, поставки которых сократились из-за санкций.

Правительство Российской Федерации профинансирует реализацию в Беларуси 14 инвестиционных проектов, направленных на организацию производства узлов и комплектующих для машиностроения и других отраслей промышленности. Первые 7 проектов планируется проработать уже до конца этого года, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Об этом со ссылкой на ТВ-канал «Беларусь-1» сообщает информационно-аналитический портал Союзного государства.

По словам представителя российского правительства, в последнее время в торговле между Россией и Беларусью наблюдается стабильный рост товарооборота: по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, за текущий период этого года он увеличился на 10%. Это является свидетельством углубляющейся интеграции экономик двух стран.

«Мы договорились о 14-ти инвестиционных проектах, они будут осуществляться на территории Беларуси и будут нацелены на создание выпадающих комплектующих. В частности, это промышленность, лесозаготовительное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение. Мы говорим о сотрудничестве между нашими автопроизводителями. По целому ряду направлений мы будем создавать абсолютно новые производства с нуля», - сообщил Оверчук.

Белорусская сторона пока не комментировала это заявление, так что не совсем понятна форма собственности и конкретные направления этих проектов. Можно предположить, что наша страна выбрана для этой цели с учетом наличия компетенций и профильных предприятий, на базе которых могут быть созданы новые производства.

Можно также отметить, что на последнем заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое состоялось 15 июля в Витебске, обсуждались и другие «антисанкционные» меры. В частности, принято решение о расширении перечня товаров, при ввозе которых на территорию ЕАЭС таможенные операции совершаются в первоочередном порядке. В основном это импортные компоненты для пищевой промышленности. Россия также активно лоббирует вопрос увеличения доли расчетов в национальных валютах. По некоторым данным сейчас в белорусско-российской торговле они составляют 75%. Планируется также минимизировать расчеты в валютах третьих стран. Вероятно, имеются в виду, прежде всего, евро и доллар. Как сообщается, сейчас Беларусь и Россия прорабатывают вопрос использования в расчетах некоторых других национальных валют.

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