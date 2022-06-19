Россия снимет ограничения по перевалке белорусских нефтепродуктов

В ближайшее время министерства транспорта двух стран должны подписать Протокол к Соглашению от 19 февраля 2022 г. о возможности поставок белорусской нефтехимии через любые порты России.

Ранее «Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты Российской Федерации» для этой цели предусматривались только морские порты Северо-Западного региона РФ. Теперь это ограничение планируется убрать, что даст белорусским компаниям больший выбор при проработке логистики поставок.

Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ №1519-р от 9 июня 2022 г. подписано и опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации. Минтрансу России поручено провести переговоры с белорусской стороной и подписать от имени РФ подготовленный проект Протокола при условии внесения в него изменений непринципиального характера.

Напомним, что Соглашение о перевалке нефтепродуктов через порты России министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко подписали 19.02.2022 г. Оно действует до 31 декабря 2023 года с возможностью автоматического продления и предусматривает в 2021-2023 годах перевалку в российских портах белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн мазута, бензина и масел.

Соглашение предусматривает достаточно жесткие условия по объемам перевалки, так как при заключении контрактов используется принцип take-or-pay (бери или плати). Это означает, что если белорусский грузоотправитель по каким-то причинам, не прописанным в качестве форс-мажорных, не сможет обеспечить поставку в согласованном объеме, он все равно обязан оплатить российскому морскому терминалу всю сумму полностью по договору. Отклонения в объеме квартальных поставок допускаются в пределах +/- 10% за квартал.

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