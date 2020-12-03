Прощай, Клайпеда… Здравствуй, Усть-Луга?

Ухудшение отношений между Минском и Вильнюсом заставило белорусское правительство задуматься над изменением каналов экспортных поставок.

По данным аналитика Белорусского института стратегических исследований Алексея Авдонина на конец августа, через Прибалтику осуществляется поставка на внешний рынок наших калийных удобрений (более 50% всего объема экспорта), широкой номенклатуры изделий машиностроения, продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности. А ежегодный совокупный товарооборот (экспорт/импорт) Беларуси с государствами Балтии в стоимостном выражении превышает 10 млрд долл.

Пик отгрузки белорусских грузов через порты прибалтийских стран зарегистрирован в 2019 г. Тогда только Клайпеда осуществила их перевалку в объеме 14,1 млн т (30,5% всех погрузочных работ, выполненных этим портом). Правда, в текущем году наблюдается заметный спад транзитных операций из-за пандемии коронавируса.

Надо отметить, что на протяжении уже нескольких последних лет ведется проработка возможности переориентации экспортных операций через прибалтийское направление в пользу других маршрутов. Однако разногласия белорусских поставщиков с российскими логистическими компаниями и портовыми операторами относительно стоимости их услуг не позволяли реализовать данный замысел. Но последние политические события в Беларуси обещают придать этому диалогу дополнительный импульс.

Так, 6 октября Александр Лукашенко обсудил с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько вопрос о диверсификации направлений экспорта продукции ведущих белорусских производителей. По словам главы государства, сейчас Беларусь и Россия ведут диалог относительно переориентации зарубежных поставок нефтепродуктов, калийных удобрений и других важнейших отечественных экспортных товаров из портов стран Балтии на порты России.

В частности, детально обсуждается возможность переброски потоков белорусских нефтепродуктов с наливных терминалов Литвы на российские: в Усть-Луге, Приморске, Высоцке и Санкт-Петербурге. Как заявил в сентябре глава Минэнерго РФ Александр Новак, у них есть свободные портовые мощности в объеме 4-6 млн т для успешного решения этой задачи. Сейчас идет проработка условий, обеспечивающих экономическую выгоду такого перенаправления для обеих сторон…

Прежде всего, это Усть-Луга, где белорусские власти с разрешения Москвы собираются построить собственный терминал на остаток средств российского кредита, выданного на строительство БелАЭС. И пусть с точки зрения логистики такое решение выглядит не совсем оправданным: и возить дальше, и платить больше. Но чтобы «досадить недругам», Россия вполне может тем или иным образом компенсировать союзнику дополнительные транспортные издержки.

Причем у Беларуси появляется дополнительный весомый аргумент в торге за компенсацию налогового маневра. Его значение трудно переоценить: если Москва не пойдет на уступки, то Минску с 2024 г. придется закупать «черное золото» по мировым ценам и белорусские нефтепродукты потеряют конкурентоспособность на внешнем рынке.

Александр АЛЕСИН

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