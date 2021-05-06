«Нафтан» столкнулся с дефицитом сырья

В Беларуси отрицают связь этой проблемы с возобновлением американских санкций.

Как передает ТАСС, официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин заявил, что в мае белорусские НПЗ получат в 2,2 раза меньше нефти, чем в апреле. При этом сообщается, что экспорт нефти компанией даже вырастет, по сравнению с апрелем, что означает перенаправление части белорусских поставок на другие рынки.

Ранее в некоторых российских телеграм-каналах появилась информация о снижении плана поставок российской нефти на «Нафтан» до 50 тыс. тонн против 725 тыс. тонн в апреле, т.е. почти в 15 раз. Это связывалось с рисками для российских поставщиков из-за возобновления американских санкций против белорусского предприятия. Проще говоря, они опасаются попасть под так называемые «вторичные» санкции.

На прошлой неделе в эфире телеканала «Беларусь 1» премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил, что поставки российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы страны идут в штатном режиме, и опроверг влияние на этот процесс санкций США. Как сообщает Onliner, в пресс-службе концерна «Белнефтехим» также прокомментировали информацию о снижении объемов поставок «Транснефтью» и сообщили, что «белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация «Транснефти» не противоречит заданиям, так как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок».

Между тем, на сайте МАРТ появилась информация о введении тарифов на услуги по транспортировке нефти по дополнительным маршрутным направлениям, в том числе, из Невеля и Унечи в Полоцк. Это объясняется необходимостью проведения технических регламентных работ на отдельных участках нефтепроводов ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Т.е., часть нефти, предназначенной для этого маршрута, может быть перенаправлена в Полоцк и Новополоцк.

Ряд экспертов предполагают, что снижение «Транснефтью» объемов поставок в Беларусь может иметь отношение к конфликту компании с белорусскими властями в связи с ухудшением условий работы для белорусской «дочки» «Транснефти» - УП «Запад-Транснефтепродукт».

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