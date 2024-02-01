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Беларусь продлевает освобождение от пошлин на нефть и нефтепродукты

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Беларусь продлевает освобождение от пошлин на нефть и нефтепродукты

С 1 февраля 2024 года в Беларуси продлено обнуление экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум, вазелин, парафин, отработанные нефтепродукты, бензин, дизтопливо, бензол, толуол, смазочные масла и другие товары этой категории.

 

Решение принято на уровне правительства Беларуси и касается экспорта за пределы ЕАЭС. Аналогичная мера действовала с 1 января 2024 года и была принята по согласованию с Российской Федерацией в связи с проведением в РФ налогового маневра. Обнуление пошлин открывает новые возможности для белорусских компаний, занимающихся экспортом нефти и нефтепродуктов.

Дополнительные преимущества:

    • Договоренность с РФ о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты.
    • Соглашение о поставках дизтоплива и бензина на рынок Российской Федерации.

Данные меры:

    • Стимулируют экспортную деятельность белорусских предприятий.
    • Повышают конкурентоспособность белорусской продукции на внешних рынках.
    • Способствуют развитию нефтяной отрасли Беларуси.

Бизнесмены и руководители компаний, занимающихся экспортом нефти и нефтепродуктов, могут ознакомиться с подробностями постановления Совмина на Национальном правовом интернет-портале.

Используйте новые возможности для развития вашего бизнеса!

 

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