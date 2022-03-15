Указ №53 смягчил условия налогообложения при транзите нефти

Отменена резонансная 50%-я ставка налога на прибыль при транспортировке нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси магистральными трубопроводами.

Как-то незаметно из-за событий в Украине прошла интересная новость. В соответствии с Указом №53 от 18 февраля 2022 года в Беларуси изменено налогообложение транзитеров нефти и нефтепродуктов. В частности, отменена повышенная ставка налога на прибыль в размере 50%, установленная для организаций, осуществляющих транзитную перекачку нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом.

Такая ставка была введена Указом №9 от 10 января 2020 г. «О налогообложении» и вступила в силу 1 января 2020 г. Повышение налога с 18 до 50% вызвало серьезное недовольство российской «Транснефти», и руководство компании даже думало приостановить деятельность своей белорусской «дочки» - «Запад-Транснефтепродукт». Сообщалось, что увеличение ставки налога на прибыль с одновременным введением экологического сбора, величина которого для «Запад-Транснефтепродукта» составляла порядка 80-90 млн росс. руб. ежегодно, на фоне снижения объемов прокачки обернется для оператора убытком до 800 млн росс. руб. в год.

Вероятно, белорусское правительство было вынуждено уступить в этом вопросе требованиям российской стороны. И, кстати, одновременно Указом №53 отменен экологический налог за прокачку по территории республики нефтепродуктов. При транспортировке нефти этот налог оставлен в прежнем размере - 0,35 рубля за прокачку 1 тонны на 100 километров.

Любопытно, что Указ вступил в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 г.

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