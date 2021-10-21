«Транснефть» может закрыть «дочку» в Беларуси

Оператор белорусского нефтепродуктопровода УП «Запад-Транснефтепродукт» работает с большими убытками из-за повышения налогов и сокращения транзита.

Как пишет «Коммерсантъ», о возможности закрытия убыточной компании сообщил глава «Транснефти» Николай Токарев в кулуарах «Российской энергетической недели». По его словам через две-три недели Москва и Минск должны подписать большой пакет двусторонних документов. Если после этого ситуация не изменится, российская компания может приостановить деятельность «Запад-Транснефтепродукта», стоимость активов которого в начале года оценивалась почти в 7 млрд росс. руб.

В феврале мы писали о проблемах, с которыми столкнулось дочернее предприятие «Транснефти» в Беларуси. Ели коротко, то в начале года Минск резко повысил налоговую нагрузку на транзит российской нефти и нефтепродуктов. В частности, почти в три раза была увеличена ставка налога на прибыль - с 18 до 50%. Был также введен экологический сбор, величина которого для «Запад-Транснефтепродукта» составляет порядка 80-90 млн росс. руб. ежегодно. Еще одной проблемой стало снижение прокачки - с 6 млн тонн в 2019 году до 3,4 млн т в 2021-2024 гг. По расчетам «Транснефти», это обернется для оператора убытком до 800 млн росс. руб. в год.

В компании изначально связывали ухудшение экономического состояния «Запад-Транснефтепродукта» с возможным намерением белорусских властей национализировать его после банкротства. Причина, по мнению российской стороны, - не полностью урегулированный спор о компенсации от проведенного в РФ «налогового маневра». То есть, «Транснефть» считает, что вопрос c «Запад-Транснефтепродуктом» является исключительно политическим, так что для его решения нужна соответствующая воля белорусских властей.

Как уточнил Н.Токарев, сейчас «в дело включились правоохранители, прокуроры, налоговики, очень много ведомств, которые приходят не помочь, а надзирать, проверять и что-нибудь еще делать». Сама компания собирается провести экономический аудит, «хотя нам и так уже все ясно», - заявил глава «Транснефти». - Мы считаем, что экономическое положение нашего предприятия усугублено рукотворно, к сожалению, со стороны властей и ведомств Белоруссии. Предприятие работает в минус».

Ранее российская компания видела два варианта решения проблемы: увеличение объема транспортировки через Беларусь до 5 млн тонн либо повышение тарифа на 80%, до 4,24 долл. за тонну на 100 км. По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, если «Транснефть» лишится «Запад-Транснефтепродукта», то сможет направить объемы дизтоплива на экспорт через порты Ленинградской области и Новороссийск.

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