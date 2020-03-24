Нефтяная война. Какие потери несет Беларусь?

Почему правительство старается как можно быстрее решить вопрос с сырьем для отечественных нефтеперерабатывающих предприятий.

Буквально на днях появилась информация, что Беларусь и Россия достигли принципиального согласия относительно возобновления поставок нефти в оговоренных правительственными соглашениями объемах. Когда и на каких условиях это произойдет неясно, так как стороны не разглашают эту информацию.Пока же отрасль и опосредованно вся белорусская экономика несет убытки вследствие очередной «нефтяной войны». И даже бюджет Беларуси впервые за последние 7 лет был принят с дефицитом.

Как известно, Беларусь вошла в новый год без долгосрочных контрактов на поставки российской нефти. Притом, что наша страна является крупным потребителем российских углеводородов (примерно 10% экспорта РФ). По сути, в начале 2020 г. белорусские НПЗ добровольно отказались от контрактов с российскими компаниями, настаивая на отмене премии размере около 10 долл. за 1 т нефти. Беларусь яростно торговалась за эту скидку, потому что из-за налогового маневра цена для наших заводов с января итак повысилась примерно на 20 долл.

В результате с января «Нафтан» и Мозырский НПЗ работают на минимальной загрузке - 12-16 тыс. т нефти в сутки вместо 30-35 тыс. т проектной мощности.Это позволяет лишь поддерживать технологический цикл переработки и обеспечивать внутренний рынок.

Экономическое положение отечественных НПЗ усугубилось еще в прошлом году из-за ситуации с «грязной» российской нефтью и налогового маневра. А в 2020 г. потери практически наверняка вырастут, если не удастся найти компромисс с российскими компаниями. Ситуация усугубляется тем, что на белорусских заводах в завершающей стадии находится реализация двух масштабных инвестиционных проектов: строительство комплекса замедленного коксования ОАО «Нафтан» и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков ОАО «Мозырский НПЗ». Только после завершения модернизации заводы смогут выйти на мировой уровень глубины переработки нефти и эффективно перерабатывать не 18 млн т сырья как сейчас, а 24 млн т.

Можно добавить, что ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (оператор магистрального нефтепровода «Дружба» на нашей территории) в прошлом году так и не смогло компенсировать потери от уменьшения транзита (среднегодовой показатель прокачки российской нефти через Беларусь - около 50 млн т). В связи с поставками «грязной» нефти он снизился на 6,4 млн т от плановых 48 млн т.

Подробнее о перспективах отечественной нефтепереработки читайте в статье Т. Маненок «Нефтяной вызов»в журнале «Директор» №2/2020.

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