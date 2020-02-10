Три проблемы, которые могут спровоцировать кризис в Беларуси

По мнению экономистов, к ним относятся: риски реформ, проблемы в отношениях с Россией и возможность рецессии.

Как отмечает президент международного некоммерческого фонда «Новая экономика» Евгений Качуровский, риск рецессии белорусской экономики связан с низкой активностью традиционных отраслей (промышленность, сельское хозяйство, торговля, строительство), вклад которых в увеличение ВВП - практически на уровне статистической погрешности. На это накладываются негативные внешние факторы (нефтяной налоговый маневр в России, нетарифные ограничения во внешней торговле, низкие цены на традиционный экспорт и т.д.), а также проблемы с дальнейшим рефинансированием внешнего долга.

- Сейчас правительство Беларуси находится в активном поиске эффективных мер для снижения дисбалансов в реальном секторе экономики и банковской сфере , - говорит эксперт. - Рецессия промышленности, рост складских запасов, ухудшение платежной и финансовой дисциплины и т.д. указывают в целом на тренд деиндустриализации народного хозяйства. При этом многие риски и проблемы нельзя устранить в ближайшем краткосрочном периоде, в том числе за счет внутренних структурных реформ госсектора.

Очевидно, что для Минска изменение позиции России по многим преференциям стало неожиданным. В том числе и то, что Москва не собирается компенсировать последствия налогового маневра. По разным оценкам, дефицит текущего счета платежного баланса Беларуси в 2019-2024 гг. вырастет на 9,25 млрд долл. (на 1,54 млрд - в среднем за год). При обнулении ставки вывозной таможенной пошлины к 2024 г. цена российской нефти для Минска приблизится к мировой (сейчас для белорусских НПЗ она составляет 80% мировой).

Перспективы экономико-финансовой интеграции с РФ также вызывают в Минске сомнения. Прежде всего потому, что в ряде дорожных карт остаются проблемные позиции, в том числе по газу, энергетике, налогообложению и др.

- На фоне неопределенности дальнейшего сотрудничества стран по вопросам поставок нефти и газа и компенсации за налоговый маневр, в 2020-м могут повториться события, которые произошли в 2011-2014 гг. Например, во время кризиса в 2011 г. белорусский рубль девальвировался в 3 раза, инфляция за год составила 108,7%, а уровень жизни белорусов снизился практически вдвое, - говорит президент фонда «Новая экономика».

Полностью статья Е. Качуровского «Беларусь на перепутье» опубликована в печатной версии журнала «Директор» №12/2019.

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