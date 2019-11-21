Нефтяная отрасль продолжает нести потери

Белорусские НПЗ с трудом удерживаются на точке безубыточности.

Уже в 2018 г. Мозырский НПЗ и «Нафтан» едва вышли на положительные показатели. По сравнению с 2017-м Мозырский завод сократил чистую прибыль в 38,5 раза - до 3,9 млн руб., а «Нафтан» - в 2,4 раза, до 4,558 млн. А в этом году финансовое положение отечественной нефтепереработки усугубилось из-за ситуации с «грязной» российской нефтью и продолжения налогового маневра. Однако, несмотря на это, отраслевой регулятор прогнозирует, что заводы и в 2019-м сработают без убытков.

По словам заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова, финансовое положение наших НПЗ сейчас определяют несколько факторов: последствия поставок загрязненной нефти, волатильность на рынке сырья, а также плановые ремонты в сентябре-октябре. При этом важным фактором устойчивости отрасли является достаточно стабильный курс национальной валюты. Так как топливо на АЗС продается за белорусские рубли, которые затем конвертируются в валюту для оплаты нефти.

Возможностей компенсировать потери от российского налогового маневра за счет роста цен на топливо у наших НПЗ немного. Власти опасаются социальной напряженности и витка инфляции, который последует за резким повышением ценников, и потому проводят осторожную политику. Потери от поставок некачественного российского сырья по итогам 2019 г. также полностью не будут компенсированы. Этот вопрос в последнее время вообще затормозился из-за подготовки программы белорусско-российской интеграции. По словам В. Сизова, белорусская сторона готова передать правительству России предложения о полной сумме компенсации потерь из-за инцидента на «Дружбе». Осталось лишь подсчитать ущерб, нанесенный Мозырскому НПЗ, который определят до конца 2019 г.

При этом на отечественных заводах в активной стадии - реализация двух крупных инвестиционных проектов: строительство комплекса замедленного коксования ОАО «Нафтан» и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков ОАО «Мозырский НПЗ». Как сообщалось, после завершения модернизации заводы смогут выйти на мировой уровень глубины переработки нефти и эффективно перерабатывать уже не 18 млн т, как сейчас, а 24 млн. Ожидается, что увеличение глубины переработки позволит несколько смягчить последствия российского налогового маневра.

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» также не сможет в 2019 г. компенсировать потери от снижения объема транзита российской нефти. Ее прокачка через Беларусь по нефтепроводу «Дружба» составит в 2019 г. 54 млн т вместо запланированных «Транснефтью» 59,75 млн т. Штрафные же санкции к российской компании за уменьшение объемов прокачки не предусмотрены. И хотя Беларусь с 1 сентября 2019 г. повысила тариф на прокачку на 3,7%, что позволит компании возместить потери от снижения транзита в размере 2 млн долл. это сумма все равно намного меньше ожидаемых потерь, которые оцениваются в 21 млн долл.

Подробнее об этом читайте в статье Т. Маненок «Рост конкуренции и диверсификация поставок», опубликованной в печатной версии журнала «Директор» №10/2019.

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