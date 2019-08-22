«Грязная нефть» и налоговый маневр. Какую компенсацию получит Беларусь?

Обсуждаются три варианта: «живыми» деньгами, скидкой на будущие поставки или отмена квот.

Для решения проблемы создана совместная рабочая группа из 8 человек, в которую вошли специалисты «Белнефтехима» во главе с заместителем председателя компании Владимиром Сизовым, и представители Минэнерго России. До конца лета белорусская сторона должна согласовать с Россией сумму потерь от поставок «грязной» нефти, которая будет компенсирована. Что касается компенсации последствий налогового маневра, то по мнению экспертов, ее получение нашей страной крайне маловероятно.

Не совсем ясно - какие конкретно затраты белорусских предприятий будут учтены при расчете компенсации из-за ситуации с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба». Пока подсчитаны потери только из-за снижения загрузки НПЗ и недополученной выручки, связанные с сокращением экспорта нефтепродуктов, в размере 108 млн долл.

При этом российская газета «Коммерсант» сообщила, что Мозырский НПЗ хочет, чтобы «Роснефть» компенсировала заводу потери от поставок загрязненной нефти в объеме 155 млн долл. Предприятие обосновало сумму претензий тем, что из 443 тыс. т нефти на сумму 185 млн долл., поставленных «Роснефтью» на завод в апреле, 370 тыс. т составляла загрязненная нефть, стоимость которой белорусская сторона считает нулевой. Соответственно, НПЗ просит Роснефть «в добровольном порядке» вернуть переплату.

В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак считает, что общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» не превышает 100 млн долл. А глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает справедливым предоставить скидку пострадавшим покупателям.

- Размер скидки может быть примерно 15 долл. за баррель. Считаю, что около этой цифры где-то и будет, но не выше , - сказал он в интервью Reuters, напомнив, что «Транснефть» дала гарантию, что компенсирует все потери, которые понесут нефтяные компании. - Но тут не должна учитываться упущенная выгода, только прямые потери, которые требуются на восстановление оборудования, если оно было испорчено. Только то, что имеет прямое значение. Потому что упущенная выгода - понятие очень абстрактное.

Для Беларуси самый выгодный вариант компенсации - это, конечно, максимально быстрое перечисление денег, которые страна потеряла из-за нефтяного форс-мажора. Но скидка при определенном раскладе тоже может оказаться неплохим вариантом. Как и отмена введенных Россией в ноябре 2018 г. квот на поставки нефтепродуктов в Беларусь, которые до сих пор негативно сказываются на экспорте.

Пока белорусское правительство предпочитает не раздувать скандал, и старается договориться с россиянами «полюбовно». Очевидно, что если речь пойдет о «живых» деньгах, то процесс компенсации будет небыстрым. Поэтому не исключено, что наша страна согласится на альтернативные варианты решения вопроса.

Подробнее об этом читайте в статье Т. Маненок «Цена нефтяного вопроса» в печатной версии журнала «Директор» №7/2019.

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