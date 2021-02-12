«Запад-Транснефтепродукт» может остановить транзит нефти через Беларусь

Руководство российского предприятия считает, что налоговая нагрузка в нашей стране делает этот маршрут транспортировки экономически непривлекательным.

Как известно, из-за разногласий по объемам поставки нефти в Беларусь в прошлом году Указом Президента №9 от 10.01.2020 «О налогообложении» был введен экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов в размере 0,35 рубля (0,17 доллара в эквиваленте) за перемещение по территории республики 1 тонны нефти и нефтепродуктов на 100 км.

Заявленная цель сбора - ликвидация возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов. Этим же указом ставка налога на прибыль таких компаний была повышена с 18 до 50%.

- Введение дополнительной налоговой нагрузки привело к снижению привлекательности данного вида транспортировки и, как следствие, снижению объемов транспортировки и, соответственно, убыточной деятельности предприятия , - заявил в интервью Sputnik генеральный директор УП «Запад-Транснефтепродукт» Владимир Леонов. - Увеличение объемов транспортировки нефтепродуктов повлечет за собой увеличение экологического налога и налога на прибыль, в результате чего образуется убыток или минимальная чистая прибыль, которые не позволяют осуществить капитальные вложения в объекты предприятия, как это видно на примере 2020 года.

По данным российской стороны, после внесений изменений в налогообложение более 80% прибыли предприятия уходит на уплату дополнительно введенных налогов. Причем, сумма экологического налога не включается в затраты по оказанию услуг и внереализационные расходы, учитываемые при налогообложении, а значит - отвлекает значительные оборотные средства предприятия, которые необходимо вкладывать в инвестиционные программы. Поэтому, хотя мощности УП «Запад-Транснефтепродукт» позволяют транспортировать в год до 8 млн тонн нефтепродуктов, 2020-м транзит оказался вдвое меньшим.

«Запад-Транснефтепродукт» - «дочка» российской «Транснефти». Компания поставляет дизель в направлении Украины, Венгрии и Латвии. Транзит осуществляется с помощью магистральных нефтепродуктопроводов, пролегающих по территории 21 района и трех областей Беларуси. Также осуществляется налив нефтепродуктов с трубопровода в железнодорожные цистерны. Предприятие является вторым по объему налогоплательщиком на территории Полесья. В настоящее время эксплуатацию и обслуживание 772 километров нефтепродуктопроводов в компании обеспечивают 750 сотрудников предприятия, около 500 из которых могут остаться без работы в случае остановки деятельности.

Как отмечают в компании, ведению нормальной текущей работы предприятия, помимо прочего, препятствует возросшее давление со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Это выражается в проведении многочисленных проверок, число которых за год выросло более чем в 5 раз.

- В данный момент мы рассматриваем возможные варианты дальнейшей работы, вплоть до приостановки деятельности, поскольку будет отсутствовать финансовая возможность нормального функционирования предприятия, - заявил генеральный директор УП «Запад-Транснефтепродукт».

Предприятие обратилось к белорусским властям с предложением: внести изменения в Указ №9, исключив из него организации, осуществляющие транспортировку нефтепродуктов транзитом магистральными трубопроводами по территории Беларуси. Либо - снизить налоговую нагрузку для данных организаций путем уменьшения экологического налога, включения его в расходы, учитываемые при налогообложении, а также снижения ставки налога на прибыль. Как сообщается, сложившаяся ситуация будет обсуждаться в ходе заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в марте 2021 года.

Источник: sputnik.by

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