Налоги-2020: специалисты прокомментировали самые важные новации

Несмотря на обещание ничего не менять, власти изменили довольно многое.

Поскольку Налоговый кодекс был принят на три года, и планировалось, что он сохранится в этой редакции без изменений, поправки провели, как всегда «точечно», через Указы Президента: №503 «О налогообложении» от 31.12.2019 г. и №9 «О налогообложении» от 10.01.2020 г.

По словам Евгении Четвериковой, директора ИООО «ПрайсвотерхаусКуперс», коррективы в этом году немногочисленны по сравнению с 2019-м. Тем не менее, некоторые из них довольно существенны. Например, в части начисления и уплаты налога на прибыль.

Так, с 1 января 2020 г. стоимость топлива для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования включается в состав нормируемых затрат в пределах норм, установленных руководителем организации самостоятельно или путем обращения в аккредитованную испытательную лабораторию (п. 6 Указа №503). Это важное нововведение, ожидаемое многими субъектами хозяйствования, так как ранее вопрос с отнесением топлива на затраты (в том числе и по прошлым периодам) оставался открытым в ситуациях, когда нормы расхода топлива для транспортного средства не были утверждены нормативным правовым актом.

Следующее изменение касается организаций, в которых работают инвалиды. Ранее, чтобы применять освобождение от налога на прибыль, обязательный лимит таких сотрудников, согласно п. 4 ст. 181 НК должен был составлять 50%. Теперь он снижен до 30% списочной численности в среднем за период. Новый лимит применяется также и для оценки права на льготу по иным налогам (НДС, налог на недвижимость).

Еще одна новация - установлена 25%-ная ставка налога на прибыль при налогообложении доходов, полученных форекс-компаниями, от деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. До 1 марта 2019 г. для этой категории налогоплательщиков действовала льготная ставка 9%, а с 1 марта 2019 г. до 1 января 2020 г. исчисление налога на прибыль по деятельности на внебиржевом рынке Форекс происходило по общеустановленной ставке 18%.

Ну и самое резонансное: с 1 января 2020 г. организации и субъекты хозяйствования, осуществляющие транзит магистральными трубопроводами нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, уплачивают налог на прибыль по ставке 50%. Помимо этого теперь такая деятельность облагается экологическим налогом.

Внесены изменения в порядок уплаты подоходного налога постоянными представительствами иностранных компаний; установлены новые ставки акцизов и налоговых вычетов. А также - предельные пороги валовой выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Кроме того, с 1 января 2020 г. вступило в силу изменение, предусмотренное еще в Налоговом кодексе-2019: повышающий (понижающий) коэффициент к ставке земельного налога, который устанавливают местные органы власти ограничен 2,0.

Подробнее об изменениях налогового законодательства - читайте в статье А. Снежиной в печатной версии журнала «Директор» №2/2020.

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