Появилась информация о строительстве белорусского порта на Балтике

Российская сторона предлагает компромиссный вариант: параллельно с сооружением собственных портовых мощностей, взять в аренду несколько действующих терминалов.

Белорусские специалисты осмотрели участки, выделенные нашей стране для возможного строительства портовой инфраструктуры на Балтике. Пока вопрос с этим проектом окончательно не решен, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Возможно, белорусская сторона будет строить отдельный порт, или это будет совместный проект двух стран. В любом случае, это будет долго и довольно дорого. Поэтому, вероятнее всего, речь пойдет о компромиссном варианте - строительстве белорусского терминала (или нескольких подобных объектов) в районе акватории действующего балтийского порта параллельно с использованием существующей российских мощностей. По крайней мере, такое предложение белорусской стороне сделал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. О стоимости какого-либо варианта этого проекта пока не сообщается.

- Это предоставление земельных участков для строительства собственных портовых сооружений в сжатые сроки, и параллельно - использование существующих терминалов. Мы уже назвали несколько терминалов, которые готовы сегодня заключить соглашения, договоры, вплоть до передачи части своей территории в управление белорусской стороне. Очень важно быстро начать отгрузки - это стратегическое развитие и Беларуси и России, - сообщил глава Ленобласти.

Товарооборот между Ленинградской областью и Беларусью в прошлом году вырос более чем на 35% и составил около 52 млрд российских рублей (примерно 700 млн долл.). Такой рост, вероятно связан с переориентацией экспорта белорусских нефтепродуктов, которые сегодня полностью поставляются через балтийские порты России.

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