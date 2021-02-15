Беларусь изучает возможность приобретения терминала в России

Посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что перечень белорусских грузов, поставляемых через российские порты, может быть расширен.

По его словам, такая возможность уже прорабатывается на экспертном уровне. С учетом этого, как считает дипломат, возможность покупки терминала в российском порту для нашей страны выглядит перспективной, хотя и требует детальной финансовой проработки.

Как известно, в прошлом году Александр Лукашенко поручил перенаправить часть торговых потоков из портов стран Балтии в Россию. В конце января 2021 года Россия и Беларусь одобрили проект соглашения о перевозке и перевалке через российские порты белорусских нефтепродуктов. Оно будет действовать до 31 декабря 2023 года с возможностью автоматического продления. Согласно этому документу, российские порты в 2021 году могут перевалить до 2 млн тонн белорусских нефтепродуктов.

- Уже обозначены индикативные показатели объема перевалки белорусских нефтепродуктов через порты России, который должен составить в текущем году свыше 1,5 миллионов тонн. Заявлено о таком сотрудничестве и на ближайшую перспективу. Соответствующее межправительственное соглашение будет подписано министрами транспорта в самое ближайшее время под эгидой комиссии по обеспечению формирования объединенной транспортной системы Союзного государства, - прокомментировал Д. Мезенцев.

Ежегодно Беларусь экспортирует около 10 млн тонн нефтепродуктов в год. До недавнего времени порядка 6 млн тонн переваливались через порты стран Балтии, а 3-3,5 млн тонн поставлялись в Украину.

Источник: sputnik.by

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