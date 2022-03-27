Россия предоставила Беларуси отсрочку по долгам

Погашение обязательств по выданным нашей стране госкредитам отложено на 5-6 лет. Правительство также рассчитывает получить из РФ еще 500 млн долл. в первом полугодии этого года.

«Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет. По сути, мы имеем перенос сроков, которые позволят нам в данный момент не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России», - сообщил глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов в эфире «Беларусь-1».

Эту цитату приводит «КоммерсантЪ». Сообщается, что часть освободившихся в результате отсрочки платежей по кредитам средств будет направлена на поддержку тех секторов экономики, которые позволят улучшить взаимную торговлю двух стран. По словам Юрия Селиверстова, речи о переходе Беларуси на российский рубль сейчас не идет, есть задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с Российской Федерацией.

На начало года объем государственного долга Беларуси составлял порядка 21 млрд долл. При этом значительную часть в нем занимали российские кредиты, а также кредиты, выданные ЕАБР. Ранее было подписано соглашение о выделении Россией нашей стране еще 1 млрд долл. Первый транш в размере 500 млн долл. белорусское министерство финансов получило 30 декабря 2021 года. Получение второй части ожидается до конца первого полугодия 2022 г.

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