Три ошибки руководителя при возникновении кредитной задолженности

Банк рассказал о самых «неправильных» моделях поведения должников и посоветовал - что делать при возникновении задолженности.

От финансовых трудностей не застрахован никто. Можно исправно платить по кредиту и все равно однажды стать должником из-за изменения ситуации на рынке, форс-мажора (как, например, сейчас) или из-за личных трудностей, возникших у собственника или директора компании. Как отмечают специалисты российского Сбербанка, в такой ситуации важно действовать спокойно и разумно. Но, к сожалению, многие из тех, кто сталкивается с задолженностью, начинают делать необдуманные шаги, еще глубже увязая в долгах. Происходит это из-за трех очевидных ошибок, которые часто наблюдают в банках разных стран, в том числе в Беларуси.

Ошибка 1. Взять новый кредит

Иногда ради возврата просроченных кредитов должники берут новые кредиты. На первый взгляд, это неплохое решение - перекредитовавшись, можно выиграть время, чтобы найти деньги на погашение просрочки. Но все-таки чаще всего это ошибка! Потому что это решение может привести к тому, что у вас образуется замкнутый круг - «снежный ком» из долгов. Деньги, как правило, быстро заканчиваются, и приходится искать новые, чтобы погасить «старый» кредит.

Как стоит поступить? Не берите новые кредиты, чтобы закрыть старые, так как это увеличивает ваши риски. Узнайте лучше, предоставляет ли ваш банк услугу реструктуризации, которая поможет снизить долговую нагрузку на период преодоления финансовых трудностей.

Ошибка 2. Бездействовать

Некоторые должники выбирают «позу страуса» - предпочитают ничего не делать для решения проблемы даже в «пожарной» ситуации в надежде, что банк (особенно в условиях общего форс-мажора на рынке) на какое-то время «забудет» про их задолженность, и в конце концов проблема как-то решится сама.

Почему это ошибка? Банк, пока он существует, не может забыть о должнике. Просто потому, что там все автоматизировано, и система сама напомнит «кому надо», кто просрочил платеж. Просрочка по кредиту (даже если вы его затем благополучно погасите) неизбежно приведет к штрафам и испорченной кредитной истории, из-за чего в будущем вам могут отказать в новом кредите. Если ситуацию запустить, банк имеет право обратиться в суд, и по его решению привлекут приставов для возврата долга.

Поэтому, если у вас появились трудности с кредитом, не скрывайте их от банка! Обычно банки идут навстречу клиентам и предлагают временно снизить кредитную нагрузку. Например, предложить реструктуризацию кредита или «кредитные каникулы».

Ошибка 3. Скрываться от банка

Иногда заемщики сначала рассказывают банку о проблеме, а потом перестают выходить на связь: не берут трубку и не звонят сами. Почему это плохо? Потому что, если заемщик пропадает, банк не сможет ему помочь - ни рассмотреть его заявку, ни провести реструктуризацию.

Надо понимать, что банк в этой ситуации с вами - в одной лодке: он не собирается оставлять вас наедине с проблемой, так как это не в его интересах. Но если вы скрываетесь, он не сможет узнать, в чем ваши трудности и как помочь вам их решить. Важно именно сотрудничество: отвечайте на звонки банка и будьте активными - звоните, рассказывайте о проблемах и обсуждайте пути их решения. Кстати, многие банки на такой случай имеют в штате или привлекают по договору опытных консультантов, которые помогут разобраться в вашей проблеме и найти решение.

Эти советы, конечно, уже «с бородой», но почему-то до сих пор многие заемщики к ним не прислушиваются. Между тем обычно банки в таких ситуациях идут навстречу клиентам и предлагают способы справиться с просрочкой. И чем раньше вы расскажете о проблеме, тем лучше и для вас, и для банка.

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