Минфин разместит в России облигации на 100 млрд

Но до Беларуси эти деньги не дойдут - они предназначены для рефинансирования долга.

Указ №183 «О привлечении внешних государственных займов» А. Лукашенко подписал 13 мая. В соответствии с ним правительству поручено в 2021-2023 годах привлечь в России в качестве внешних государственных займов Республики Беларусь 100 млрд росс. рублей путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг. Срок обращения долговых обязательств должен составить не менее 1092 дней.

В документе четко оговорено, что он издан с целью рефинансирования внешнего государственного долга, и что полученные от размещения госбумаг средства должны быть зачислены на банковский счет Министерства финансов страны, открытый в российском Газпромбанке.

Вероятно, ситуация с привлечением средств довольно сложная. Потому что в Указе оговорено, что при необходимости в эмиссионных документах может предусматриваться «отказ от иммунитета». В частности, от «применения зачета встречных требований, судебных и арбитражных процессов и разбирательств, исполнения судебного или арбитражного решений, а также в отношении предварительного обеспечения иска и обеспечения исполнения судебного или арбитражного решений по спорам, связанным с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием государственных ценных бумаг или вытекающим из эмиссионных документов».

Если приобретение белорусских бондов не согласовано на высшем уровне (например, правительство России может поручить выкупить их тому же Газпромбанку, или ВТБ), то спрогнозировать спрос на них довольно сложно. Сейчас ведь не 2019 год, когда Минфин разместил на Московской бирже гособлигации на 10 млрд руб. со сроком обращения три года под 8,65% годовых, а спрос на них превысил предложение в несколько раз. Да и сумма, мягко говоря, для российского рынка довольно значительная.

На 1 февраля 2021 года внешний государственный долг Беларуси составлял 18,3 млрд долл. По данным РБК, в январе т.г. страна привлекла внешних государственных займов на сумму, эквивалентную 35,7 млн долл., в том числе 25,5 млн - от правительства России и 10,2 млн - от Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

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