В 2022 году Беларусь заплатит по долгам около 4 млрд долларов

В 2021-м правительство и Нацбанк исполнили внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 3,1 млрд.

Министерство финансов обнародовало информацию о госдолге, который предстоит выплатить стране согласно Закону «О республиканском бюджете на 2022 год». В соответствии с этими данными правительству предстоят платежи по погашению госдолга в сумме 6 936,3 млн руб., а также выплаты по его обслуживанию в сумме 3 522,4 млн руб. То есть, на эти цели уйдет около 10,459 млрд руб. в эквиваленте. В том числе, на погашение и обслуживание внешнего долга потребуется 7 972,5 млн, а внутреннего - 2 486,2 млн.

Кроме того, в 2022 г. нужно будет исполнить гарантии правительства по кредитам, выданным белорусскими банками и иностранными кредиторами, на 729,4 млн руб. Как известно, в бюджет текущего года заложен средневзвешенный курс доллара в размере 2,8279 руб. Так что, если перевести все предстоящие выплаты в валюту по этому курсу, получится немногим менее 4 млрд долл. Напомним, что ранее Нацбанк сообщал, что в 2021 году страна исполнила внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 3,1 млрд.

Основными получателями предстоящих платежей являются: Россия, Евразийский фонд стабилизации и развития, Китай, а также держатели государственных облигаций, размещенных на внешних и внутреннем рынках. Удастся ли монетарным властям удержать средний курс рубля в означенном бюджетом коридоре - сложно сказать, но это очень важный вопрос, потому что основная часть белорусского госдолга номинирована в иностранных валютах. Например, во внешнем госдолге валютная составляющая - более 90%, во внутреннем - порядка 85%.

Ранее Всемирный банк обнародовал статистику внешнего долга государств мира за 2020 год. В соответствии с этими данными, госдолг Беларуси в 2020 году составил 18,57 млрд долларов, в том числе России - 8,32 млрд. Вторым по важности кредитором являлись держатели облигаций - 3,52 млрд долларов, третьим - Китай (3,25 млрд), далее - ЕАБР (2,28 млрд), Всемирный банк (890,8 млн) и ЕБРР (117,6 млн).

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