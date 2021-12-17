Внешний госдолг Беларуси снизился, а внутренний - вырос

Министерство финансов уточнило данные о состоянии государственного долга Республики Беларусь.

Как правило, эта информация появляется в открытом доступе с задержкой в месяц. По данным финансового ведомства на 1 ноября 2021 года госдолг составил 55,3 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2021 года на 2,5 млрд. рублей, или на 4,3%. При этом внешний долг снизился, а внутренний - наоборот вырос.

Как сообщается, внешний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2021 года составил 18,3 млрд долл., уменьшившись с учетом курсовых разниц с начала года на 0,3 млрд., или на 1,6%. За 10 месяцев текущего года страна перечислила кредиторам в общей сложности 1 451,1 млн. долларов. Самые большие транши ушли в адрес правительства и банков Российской Федерации (638,8 млн. долл.), банков Китая (406,9 млн) и в Евразийский фонд стабилизации и развития (276,6 млн).

За тот же период привлечены новые внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1 065,5 млн долларов. Здесь, опять же, самая большая сумма приходится на Россию - 857,1 млн долларов. По линии Международного банка реконструкции и развития получено 163,5 млн. Остальное - по мелочам: фонды ОПЕК, Китай и т.д.

Любопытная история с внутренним госдолгом. Он по состоянию на 1 ноября 2021 года составил 11 млрд рублей, увеличившись с начала года с учетом курсовых разниц на 1,2 млрд, или на целых 11,8%. Очевидно, что столкнувшись с трудностями при привлечении ресурсов на внешних рынках капитала, правительство обратило внимание на рынок внутренний.

Как сообщает Минфин, в январе-октябре 2021 года внутри страны было размещено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 937,5 млн. долларов и 191 млн рублей. То есть, практически на миллиард долларов! А погашено ранее выпущенных валютных и рублевых государственных облигаций - на сумму, эквивалентную 198,9 млн долларов и 145 млн рублей.

При этом появилась информация, что с дальнейшим размещением гособлигаций даже на внутреннем рынке могут возникнуть проблемы, вызванные международными санкциями. Дело в том, что большая часть внутреннего госдолга (около 60% находящихся в обращении выпусков внутренних гособлигаций) номинирована в долларах. Рублевые ЦБ не пользуются спросом из-за значительных инфляционных рисков. Банк развития также эмитировал приличное количество валютных ЦБ.

Но все расчеты в долларах проходят через корреспондентские счета, которые обслуживаются американскими банками. Сейчас эксперты изучают сложившуюся ситуацию, чтобы понять: касаются ли введенные ограничения только продажи новых долларовых гособлигаций, или также и обслуживания старых долгов (т.е. расчетов при погашении ранее эмитированных бумаг Минфина и Банка развития)?

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