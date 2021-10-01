Как вернуть долг, если заемщик не платит?

Отвечаем на самые важные вопросы: о расписках, договорах, сроках исковой давности и ошибках, которые приводят к тому, что вернуть заем становится практически невозможно.

Для начала - кейс из реальной практики: к адвокату обратилась гражданка К.. об оказании ей юридической помощи по вопросу возврата долга. 1 декабря 2018 г. она одолжила 15 тыс. долларов наличными гражданину Российской Федерации С., который на тот момент временно проживал в Минске, имея вид на жительство. Взяв деньги, С. предоставил расписку, где указал, что взял у гражданки К. данную сумму в долг и обязуется вернуть деньги до 1 мая 2019 г. Однако до сих пор должник деньги не вернул. По информации от общих знакомых, С. выехал из Минска в один из поселков Витебской области, где теперь и проживает. Между тем, в расписке указана только фамилия, имя и отчество заемщика, а также прежний адрес его временного места жительства в Минске. Больше никаких идентификационных сведений о нем не имеется. Вопрос: как в этой ситуации обязать его вернуть долг, и что для этого нужно сделать?

Законодательное регулирование

Заем - это финансовая операция, связанная с получением в долг денег, ценностей на определенных условиях. Правовое регулирование вопросов, связанным с займами, осуществляется статьями 760-771 Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК). По договору займа одна сторона (заимодавец) передает другой стороне (заемщику) деньги или вещи, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное количество вещей того же рода и качества.

Договор займа на сумму свыше 10 базовых величин должен быть заключен в письменной форме (статья 761 ГК). Причем, он считается заключенным только с момента передачи денег или вещей. Взимание процентов по такому договору допускается только в случаях, установленных законодательством или данным договором. По договору денежного займа между физическими лицами в силу п. 2 ст. 761 ГК подтверждением передачи денег и, соответственно, заключения договора может служить расписка или иной документ (например, акт приема-передачи).

Расписка: форма и содержание

Чем больше информации содержит расписка, тем более ценным доказательством передачи денег в счет займа она является. Поэтому важно, чтобы этот документ был составлен надлежащим образом и содержал максимум сведений:

- о заемщике - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство и пр., а также место регистрации или фактического проживания);

- о заимодавце (хотя бы ФИО того, кто дает в заем);

- о размере передаваемой (принятой в долг) суммы с уточнением - в какой валюте передаются денежные средства;

- об иных условиях займа (проценты, срок и способ возврата);

- чтобы обеспечить возврат займа исключительно наличными деньгами, такое условие необходимо также предусмотреть в расписке.

Форма составления расписки принципиального значения не имеет. Она может быть написана собственноручно, или напечатана на принтере, главное - на расписке должна быть собственноручная подпись заемщика. Конечно, желательно пригласить одного-двух свидетелей, которые оставят на этом документе свои паспортные данные и подписи, что будет дополнительно подтверждать факт передачи денежных средств.

Договор и расписка: что важнее?

Часто возникает вопрос: нужен ли, кроме расписки, также и письменный договор? Сразу отмечу, что лучший вариант - это договор займа плюс расписка. Причем расписка нужна в двух случаях: от заемщика - при получении денег, от кредитора - при возврате ему денег заемщиком (как вариант - возврат заемщику его расписки). Иные варианты также возможны. Но степень риска договаривающихся сторон в таких случаях возрастает.

Приведу пример, когда договора займа без расписки оказалось недостаточно. Гражданка Ш. в исковом заявлении указала, что 1 августа 2015 г. между ней и гражданином К. был заключен договор займа, по которому она передала К. в долг до 28 декабря 2016 г. 8 600 долларов США. Договор был составлен в одном экземпляре, подписан заемщиком и заимодавцем, но… 1 февраля 2016 г. К. умер, не исполнив при жизни обязательства по возврату займа.

Наследниками после его смерти стали его жена и сын. Долг они не вернули, ссылаясь на то, что наследники в силу ст. 1086 ГК несут ответственность по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследства. Ш. в исковом заявлении в суд просила взыскать с наследников денежную сумму, эквивалентную сумме долга по курсу Национального банка Республики Беларусь на день вынесения судом решения.

Во встречном исковом заявлении жена гражданина К. указала, что из представленного истцом договора займа не усматривается, что деньги были реально переданы ее мужу. И что представленный в суд договор содержит лишь обязательство Ш. в будущем передать К. денежные средства. Доказательств того, что деньги действительно были переданы К., заимодавцу представить не удалось. Кроме того, договор займа, приобщенный к исковому заявлению, не обладал признаками письменного доказательства как единого документа, поскольку был разорван на две части. Этот факт также ставил под сомнение передачу по нему денег.

Указывая на отсутствие допустимых доказательств предоставления займа ее мужу по данному договору, ответчица просила признать его незаключенным по безденежности. И ее встречный иск судом был удовлетворен. А заимодавцу суд отказал в удовлетворении требований о взыскании с наследников суммы займа по данному договору. Причем, несмотря на то, что приглашенный в суд свидетель показал, что присутствовал при передаче денег!

С формальной точки зрения расписки будет достаточно в случаях, указанных в законодательстве при совокупности (одновременном наличии) следующих условий:

1) если сумма договора займа превышает установленный законодательством размер базовой величины не более чем в 10 раз (на дату подготовки настоящего материала 10 базовых величин составляет 290 рублей);

2) если сторонами договора являются только физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. А в случаях, когда заимодавцем является юридическое лицо, то договор займа заключается между юридическим и физическим лицом только в письменной форме (ст. 761 ГК).

Но даже при предоставлении займа на большую величину, чем 10 БВ, расписки, составленной между физическими лицами, также достаточно, поскольку расписка между такими лицами приравнивается к письменной форме договора займа.

Как документально подтвердить возврат займа?

Законом установлено, что заимодавец, принимая исполнение обязательства по займу (получая в возврат займа наличные денежные средства), обязан по требованию заемщика выдать ему расписку или другой документ в получении средств полностью или в какой-то части (ч. 1 п. 2 ст. 379 ГК). Причем, заемщик вправе потребовать у заимодавца документ, подтверждающий исполнение обязательства по возврату займа, независимо от наличия такого условия в договоре.

Как вариант: если заемщик выдал заимодавцу расписку при получении денег, то заимодавец при возврате долга обязан возвратить этот документ заемщику (ч. 2 п. 2 ст. 379 ГК). Кроме того, в этой расписке может делаться запись о возврате суммы займа, заверенная подписями заемщика и заимодавца. Если же сделать это не представляется возможным, заимодавец должен составить расписку о том, что обязательство заемщиком исполнено, и выдать ее заемщику, указав, что вернуть расписку заемщика не может. В противном случае заемщик вправе задержать исполнение обязательства по возврату суммы займа (ч. 3 п. 2 ст. 379 ГК).

Можно ли оспорить договор займа?

В ГК предусмотрена возможность оспаривания договора займа по причине его безденежности (если заимодавец реально не передал заемщику денежные средства). При этом расписка о займе, или договор займа могут быть надлежащим образом составлены и подписаны. Т.е. безденежность займа - это отсутствие факта и доказательств передачи денег в заем.

Заемщик вправе оспаривать такой договор, доказывая, что деньги от заимодавца в действительности им не были получены (договор не заключен) или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре (п. 1 ст. 765 ГК). И если выясняется, что деньги в действительности были получены заемщиком в меньшем количестве, договор считается заключенным только на это количество денег (ч. 2 п. 3 ст. 765 ГК).

Оспаривание договора займа по его безденежности возможно в судебном порядке. В таком случае (на это указывает норма п. 2 ст. 765 ГК) соблюдение установленной законом формы для договора займа имеет важное значение. Поскольку, если форма договора должна была быть письменной (ст. 761 ГК), но не была соблюдена, то его оспаривание по безденежности с помощью свидетельских показаний не допускается. Можно ссылаться на свидетельские показания, только доказав, что договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств.

Договор займа (расписка) может быть признан не заключенным. В связи с тем, что передача денег имеет определяющее значение для факта заключения договора, надлежащее подтверждение этого факта крайне важно (п. 1 ст. 395, п. 2 ст. 403, п. 2 ст. 760 ГК). Если будет доказано, что деньги реально не передавались, то договор займа (расписка) будут признаны судом не заключенным. А поскольку права и обязанности по незаключенному договору не возникают, заимодавец не сможет требовать исполнения заемщиком обязательств по договору, а именно - возврата суммы займа и уплаты процентов на нее.

Если расписка не содержит сведений о заемщике, заимодавце, передаваемой сумме и условиях займа, то такая расписка также не будет подтверждать передачу денежных средств по договору займа. Поэтому, если заимодавец не представит иной документ, удостоверяющий передачу заемщику определенной денежной суммы, суд также может признать договор займа незаключенным (п. 2 ст. 761 ГК), поскольку договор денежного займа является реальным и считается заключенным с момента фактической передачи объекта займа (п. 2 ст. 403, п. 2 ст. 760 ГК).

Когда долг по договору займа вернуть невозможно?

Во-первых, если отсутствуют доказательства заключения письменного договора при сумме займа свыше 10 базовых величин. В таком случае подтвердить передачу денег и устное обязательство заемщика вернуть их могут только письменные доказательства. И наоборот: при исполнении заемщиком обязательств по возврату займа такие доказательства как SMS или переписка сторон в мессенджерах и т.п. должны достоверно подтверждать, что деньги передавались именно в счет возврата долга, а не в качестве материальной помощи, дара и т.д.

Во-вторых, нельзя истребовать долг у членов семьи заемщика (в том числе бывших), не вступивших в наследство в случае его смерти, при отсутствии доказательств, что заемные деньги использовались в интересах семьи.

В-третьих, если заемщиком будет доказано безденежье займа.

Как принудить заемщика вернуть долг по займу?

Договор займа можно заключить как в простой письменной форме, когда текст составлен на бумажном носителе и просто подписан двумя сторонами - заемщиком и заимодавцем, так и в нотариальной форме.

В чем разница? Если договор заключен в нотариальной форме, то в случае неисполнения заемщиком обязательств по возврату займа добровольно и в срок, заимодавец вправе потребовать, а нотариус - обязан выдать исполнительную надпись. Тогда, минуя судебные разбирательства, заимодавец вправе выставить исполнительную надпись нотариуса напрямую в органы принудительного исполнения (судебному исполнителю). Нотариально удостоверенные сделки, на основании которых возникает обязательство по уплате денег, относятся к документам, по которым взыскание производится в бесспорном порядке.

Если же не исполняется договор займа или расписка, заключенные в простой письменной форме, то заимодавцу потребуется обратиться в суд по месту нахождения заемщика с исковым заявлением, предварительно оплатив госпошлину. В ходе судебных разбирательств ему потребуется представить доказательства, что деньги были реально переданы, и только после вступления решения суда в законную силу заимодавец сможет обратиться к судебному исполнителю для возбуждения исполнительного производства.

Что можно посоветовать клиенту, столкнувшемуся с невозвратом займа?

Если заемщик по какой-то причине не исполнил свои обязательства и не вернул деньги полностью, либо частично, то основная сложность заключается в необходимости соблюдения установленных законодательством правил и порядка. Прежде всего, нельзя ждать возврата займа бесконечно. Потому что для таких правоотношений установлен срок исковой давности в 3 года. По общему правилу течение этого срока начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Если вернуться к вопросу, заданному адвокату в начале этой статьи, то из текста расписки следует, что срок исковой давности для востребования долга у заемщика С. истекает 30 апреля 2022 года (это следует из статей 196, 197, 201 ГК). По истечении указанного срока заимодавец формально может утратить право по востребованию долга в судебном порядке и по исполнительной надписи, если только не докажет, что имел важные причины пропуска такого срока.

В нашем случае заемщиком была составлена и подписана расписка о том, что им взяты в долг у заимодавца денежные средства. Поскольку была соблюдена простая письменная форма займа, то заимодавец будет вынужден заявлять требования о взыскании с заемщика суммы долга через суд. Для этого ему нужно подготовить исковое заявление, оплатить госпошлину и предъявить его в суд по известному последнему месту жительства заемщика. При этом использовать предоставленное законодательством право на предъявление исковых требований к заемщику в порядке искового производства можно не позднее 30 апреля 2022 г.

В целях уточнения места проживания заемщика на день подачи иска, чтобы с достаточной убедительностью определить суд, куда требуется обратиться с исковым заявлением, мы предложили клиенту предварительно воспользоваться досудебным порядком и предъявить заемщику претензию в письменной форме по адресу, указанному в расписке. В нашем случае в претензии допустимо требовать от должника возврата долга в долларах США, так как согласно расписке ему были переданы наличные денежные средства в этой валюте.

Оставление заемщиком-должником претензии без ответа предоставит заимодавцу право в силу ст. 47 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь обратиться с иском в суд по последнему известному месту жительства заемщика, которое было указано в расписке.

Людмила ДАШКО,

адвокат специализированной юридической консультации

г. Минска «Экономика Имущество Инвестиции»

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