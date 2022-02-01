Всего за год внешний долг ЕАЭС вырос почти на 36 млрд долларов

Проблема в том, что во многих странах Евразийского союза преобладают долги не бизнеса, а государства. При этом они не покрываются международными резервами.

Отдел финансовой статистики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) подготовил экспресс-обзор о ситуации с внешним долгом в странах - членах ЕАЭС. Оказалось, что всего за год с 1 октября 2020 г. по 1 октября 2021-го внешний долг в целом по ЕАЭС вырос на 5,2%, или на 35,9 млрд долларов и составил 722,1 млрд долларов.

Как отмечается в документе, прирост внешнего долга наблюдался во всех государствах Союза и составил: в Армении - 9,6%, России - 6,1%, Беларуси - 4,3%, Казахстане - 3%, Кыргызстане - 0,7%. По валовому внешнему долгу на 1.10.2021 г. участники ЕАЭС распределились следующим образом: Россия - 490 635 млн долл., Казахстан - 166 523,1 млн., Беларусь - 42 301 млн, Армения - 13 844,6 млн, Кыргызстан - 8 760,3 млн долларов.

Необходимо отметить, что в Беларуси один из самых низких показателей внешнего долга в процентах к ВВП - 64,1%, тогда как в Кыргызстане - 109,2%, Армении - 105,4%, Казахстане - 90,9%. Самый же низкий уровень в России - 29,8%. При этом в целом по ЕАЭС в процентах к ВВП внешний долг на 1 октября 2021 года составил 37,6% и по сравнению с 1 октября 2020 года снизился на 0,2 п.п., в том числе в Беларуси - на 1,9 п.п.

Зато по структуре внешнего долга у нашей страны - не самая лучшая картина - у нас самая маленькая доля прямых инвестиций (всего 5,5%) и один из самых высоких показателей долга органов госуправления (43,1% в общей сумме внешнего долга, или 18 250,9 млн долл.). Похожая картина в Кыргызстане и Армении, где на долю органов управления приходится соответственно 47,4% и 45%. В Казахстане преобладает внешний долг по прямым инвестициям, в России - долг других секторов.

В ЕЭК отмечают еще один не очень приятный показатель: высокое покрытие внешнего долга международными резервами обеспечено только в России (125%). В других государствах ЕАЭС этот показатель очень низок - от 20% в Беларуси до 36% в Кыргызстане.

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