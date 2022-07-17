103 предприятия получили льготы по уплате НДС и таможенных пошлин

Им предоставят отсрочку или рассрочку на срок до 6 месяцев при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС.

103 белорусских предприятия, включенных в перечне системообразующих или градообразующих получили право на отсрочку уплаты налога на добавленную стоимость и рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин при ввозе товаров на территорию Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением правительства № 441 от 4 июля 2022 г.

Как говорится в документе, эта льгота предоставляется на срок не более 6 месяцев со дня, следующего за днем выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. То есть, подакцизные товары, не используемые в производстве, под нее не подпадают. Любопытно, что право на отсрочку предоставляется без обеспечения исполнения. Срок действия документа - до 30 сентября 2022 г.

В перечень системообразующих и градообразующих организаций вошли крупнейшие предприятия: БМЗ, Нафтан, Гомсельмаш, МНПЗ, Белшина, БелАЗ, Беларуськалий, Гомельский химический завод, Полоцк-Стекловолокно, Мозырьсоль, Минск Кристалл, Керамин, Атлант и другие.

Ссылки по теме:

Под действие новой льготы попадут около 100 инвестпроектов

Резиденты ПВТ получат новые льготы