Под действие новой льготы попадут около 100 инвестпроектов

В Минэкономики подсчитали, кому могут продлить сроки реализации на три года и анонсировали новые меры по стимулированию инвестиций.

Первый заместитель Министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя информацию о возможности продления сроков реализации инвестпроектов в Беларуси, сообщил, что под эту льготу могут попасть до 100 проектов, которые планировалось завершить в текущем и следующем годах. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как известно, недавно оперативно-ситуационный штаб при Совмине Беларуси рекомендовал Мингорисполкому и облисполкомам по заявлениям инвесторов продлять сроки реализации инвестиционных проектов до 3-х лет и даже менять некоторые условия (включая целевое назначение земельных участков и функциональный состав объектов) без применения штрафных санкций.

Кроме того, Юрий Чеботарь рассказал о подготовке дополнительных мер поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности. С этой целью разрабатывается проект Закона «О содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов в Республике Беларусь».

«Это достаточно серьезный документ, который будет принят взамен Декрета №10. Он предусматривает в числе прочего ряд льгот, гарантированных государством для реализации инвестпроектов: по налогообложению и таможенным платежам, по земельным вопросам и строительству. Плюс вводится стабилизационная оговорка. Также планируется упростить реализацию инвестпроектов в регионах, закрепить особый правовой режим по заключению специальных инвестиционных договоров», - пояснил первый заместитель министра.

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