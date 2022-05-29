Чистые иностранные инвестиции в I квартале превысили 1,8 млрд долл.

Это рекордный показатель для Беларуси с 2014 года, несмотря на санкции и почти полное прекращение экономических отношений с Украиной. В чем здесь подвох?

Как сообщил Национальный статистический комитет, за январь-март 2022 года иностранные инвесторы вложили в реальный сектор белорусской экономики 3,4 млрд долларов. С учетом того, что за тот же период белорусские инвесторы направили за рубеж в качестве инвестиций порядка 1,6 млрд долл., получается, что чистые иностранные инвестиции за I квартал - более 1,8 млрд долларов. При этом в Белстате утверждают, что 88,8% от всех поступивших средств - ПИИ, то есть прямые иностранные инвестиции.

Цифра в 1,8 млрд. является абсолютным квартальным рекордом за все время подсчетов по принятой методике, которая применяется с 2014 года. И причины такого успеха до конца не ясны, так как о каких-то крупных сделках в последние полгода не сообщалось. Можно предположить, что речь идет преимущественно о расширении инвестпроектов в льготных экономических режимах и реинвестированной прибыли, которую, к тому же, стало сложно вывести из страны.

Что касается географии денежных потоков в страну, то 37,7% приходится на субъектов хозяйствования Российской Федерации (+24% к I кварталу 2021 г.), 22,9% - Кипра, вероятно, с учетом популярности в РФ данной юрисдикции, в большинстве своем это тоже российский капитал (+21%), 8% - Нидерландов (здесь почему-то особенно значительный рост: +310%!) и 6,6% - Украины (вероятно, это цифры января-февраля). Инвестиции из Республики Беларусь предсказуемо на 81,9% были направлены в Россию. Еще 5,7% - в Украину, 2,4% - в Литву, 2,2% - на Кипр.

По отраслевому принципу почти 40% иностранных инвестиций в Беларусь приходится на промышленность. На втором месте торговля - примерно 21%. Далее: примерно по 9-10% - информация и связь, транспорт и логистика, финансы и страхование. А вот в обратном направлении картина принципиально иная. Белорусские инвесторы в основном вкладывали в доставку, логистику и склады - более 57% от общего объема инвестиций, далее идет промышленность - около 26% и торговля - чуть более 10%.

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