Эксперты ЕАБР прогнозируют замедление роста цен в Беларуси

В очередном еженедельном обозрении банка говорится, что из-за слабого внутреннего спроса в стране годовая инфляция по итогам июня может остаться вблизи 17%.

Аналитики Евразийского банка развития считают, что основными причинами роста цен в Беларуси являются повышение издержек из-за транспортно-логистических осложнений и рост цен на сырье на мировом рынке. Однако, по их мнению, хотя действие этих факторов сохранится в ближайшие месяцы, его нивелирует усиливающееся дезинфляционное влияние слабого внутреннего спроса. В результате годовая инфляция в стране по итогам I полугодия может остаться вблизи 17%. Об этом говорится в очередном еженедельном обозрении банка, которое опубликовано в официальном ТГ-канале.

Ранее Белстат обнародовал цифры по инфляции за май. По этим данным, индекс потребительских цен в Беларуси на товары и услуги по сравнению с апрелем 2022 г. составил 100,7%, с декабрем 2021-го - 111,9%, а в годовом выражении - 117%. При этом рост цен на продовольственные товары, по сравнению с маем 2021 г. - 19,3%, на непродовольственные - 18,7%, на услуги - 10,8%.

В ЕАБР также отмечают, что с устранением сезонности прирост цен в Беларуси в мае оценивается всего в 0,8-0,9%, что ниже апрельского значения, а очищенная от сезонности базовая инфляция осталась на апрельском уровне - 1,3% м/м. Замедление месячной инфляции в банке связывают со снижением высоко волатильных цен на плодоовощную продукцию, но при этом добавляют, что давлении на цены со стороны основных негативных факторов продолжает сохраняться.

Ссылки по теме:

Базовая инфляция в Беларуси превысила 16%

Прогноз Fitch для Беларуси: инфляция - 23%, ВВП - «минус» 5%.