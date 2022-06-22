Автомобильные перевозчики открывают маршрут в Китай

Министерства транспорта Беларуси и Китая договорились о запуске пилотного проекта и предоставили друг другу по 1 тысяче разрешений.

В ходе переговоров транспортных ведомств двух стран была достигнута договоренность о начале автомобильных перевозок грузов по маршруту Китай-Беларусь-Китай. Недавно на заседании белорусско-китайской совместной комиссии по международным автомобильным перевозкам обсуждались детали запуска этого пилотного проекта, сообщает пресс-служба Минтранса Беларуси.

Этот проект является одним из направлений практической реализации соглашения о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, подписанного в 2019 году правительствами Беларуси и КНР. Для этого стороны обменялись тысячей разрешений, из которых 500 являются разрешениями на перевозки в/из третьих стран, а 500 - двухсторонние/транзитные «дозволы».

Китай является довольно привлекательным рынком с точки зрения транспортных услуг, особенно с учетом переориентации торговых потоков Беларуси с запада на юг и восток. Но на этом направлении белорусские автоперевозчики до сих пор массово не работали, так как на этом маршруте довольно значительная конкуренция со стороны казахстанских и российских компаний. Многие белорусские перевозчики также сомневаются в коммерческой эффективности таких поездок.

В частности, директор ООО «АРТ ЛОГИСТИК» Олег Германович в интервью изданию «Мир тяжелых моторов» по этому поводу заметил: «Китай сегодня занимает первое место в мире как по экспорту, так и по импорту продукции и сырья. Однако доля товаров, предназначенных для Беларуси и России, в экспорте этой страны - мизерная. Кроме того, грузы из Китая доставляются в основном морским и железнодорожным транспортом. Автотранспорт до недавнего времени был второстепенным на этом рынке. Лишь несколько лет назад Китай более-менее открылся для автомобильных перевозчиков из ЕАЭС. Однако возникшие в 2019 году «вирусные» проблемы приостановили развитие этого направления. Не способствуют освоению этого рынка также и визовые ограничения для водителей».

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