В правительстве анонсировали новые меры поддержки экономики

Предприятиям разрешат не начислять амортизацию, а также продлят на 3 года сроки реализации инвестиционных проектов.

Правительством принято несколько новых решений о поддержке субъектов хозяйствования и инвесторов в связи со сложной ситуацией в экономике и зарубежными санкциями. В частности, о временной заморозке амортизационных отчислений и увеличении сроков реализации инвестпроектов, сообщает официальный ТГ-канал Совмина Беларуси. Ранее правительство анонсировало сокращение количества проверок и снижение повышающих коэффициентов по налогам на землю и недвижимость.

С 1 июля организациям и индивидуальным предпринимателям будет предоставлено право временно не начислять амортизацию по 31 декабря 2023 года. Сообщается, что соответствующее постановление №380 подписано премьер-министром Беларуси 9 июня. Такое решение уже принималось в Беларуси в связи с пандемией COVID-19 (постановление Совмина от 15.04.2020 №229 «О неначислении амортизации основных средств и нематериальных активов в 2020 году»). Как отмечают в правительстве, исключение амортизации из состава затрат на 1,5 года позволит снизить себестоимость продукции и повысить конкурентоспособность субъектов хозяйствования.

Второе решение, которое было принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине, предполагает возможность продлять на 3 года сроки реализации инвестиционных проектов предприятий. Пока оно никак юридически не оформлено, поскольку данное решение должны принимать местные органы власти - Мингорисполком и облисполкомы.

Как говорится в сообщении, органам власти рекомендовано по заявлениям инвесторов принимать решения о продлении сроков и условий реализации инвестиционных проектов до трех лет, а также об изменении целевого назначения земельных участков и функционального состава объектов при реализации инвестпроектов. Это связано с тем, что у инвесторов сейчас появились проблемы, связанные с поставкой комплектующих, техники и стройматериалов. Предполагается, что принятое решение предоставит субъектам хозяйствования больше свободы в маневрировании ресурсами и позволит завершить начатые проекты.

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