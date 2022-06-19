В Беларуси сократят количество проверок предприятий

Это касается выборочных и внеплановых проверок. Кроме того, за некоторыми исключениями, их длительность не должна превышать 10 рабочих дней.

Правительство поручило контролирующим и надзорным органам минимизировать проверочную нагрузку на субъекты хозяйствования, сообщает официальный ТГ-канал Совмина Беларуси. Будет ли это решение оформлено каким-то нормативным актом, пока неизвестно.

Теперь, за исключением случаев, когда проверки проводятся в рамках возбужденных уголовных дел, длительность их проведения не должна превышать 10 рабочих дней. Как указано в сообщении, решения о включении субъектов хозяйствования в план выборочных проверок и о проведении внеплановых проверок будут приниматься лично руководителями контролирующих ведомств под их персональную ответственность.

К сожалению, активность контролирующих органов в отношении хозяйствующих субъектов приобрела в последние годы довольно значительный размах, что скорее свидетельствует не о криминализации бизнеса, а о несовершенстве нормативно-правовой системы, регулирующей экономическую деятельность. И хотя количество проверок в целом по статистике несколько снизилось, размер наложенных в их результате санкций, наоборот, вырос.

Так, органами Комитета государственного контроля в 2021 году проведено 436 проверок (на 10,5% меньше, чем в 2020-м), но в результате их проведения взысканы и обращены в доход государства суммы на 75% большие, чем в 2020 г. (271,3 млн руб.). А Министерство по налогам и сборам только за I квартал текущего года проверило 3 196 плательщиков (в том числе 401 субъекта хозяйствования).

При этом хотя количество выборочных проверок субъектов хозяйствования органами МНС уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 2021 г. на 6,4%, количество внеплановых, без учета оперативных, наоборот, увеличилось в 2,1 раза, а внеплановых тематических оперативных - на 25%. И только количество камеральных проверок уменьшилось существенно - на 52,4%. Как сообщается, в результате проверок только необоснованного зачета НДС обнаружено на 56,7 млн рублей, что в сопоставимых ценах почти в 1,7 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. А по итогам камерального контроля сумма налогов, подлежащая доплате в бюджет, превысила 110 млн рублей.

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