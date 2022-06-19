Ставки налогов на землю и недвижимость могут снизиться

Правда, это еще не точно и не для всех предприятий, а только для включенных в специальный перечень.

Совмин Беларуси предложил облисполкомам и Минскому горисполкому инициировать рассмотрение местными Советами депутатов вопроса о временном неприменении увеличенных размеров ставок земельного налога и налога на недвижимость. Соответствующее решение принято оперативно-ситуационным штабом, сообщает официальный ТГ-канал правительства Беларуси.

Речь идет о дополнительных повышающих коэффициентах к сумме налога, которые устанавливаются местными властями. В 2019 году они могли достигать 2,5. Могли быть и меньше, но редко. Затем было принято решение об их поэтапном снижении с 1 января 2020 г. на 0,1% в год. Например, в Минске согласно решению Минского городского Совета депутатов от 21.12.2016 №255 «Об установлении коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и земельного налога», этот коэффициент на начало текущего года составлял 2,0 за отдельными исключениями. При этом Налоговым кодексом для некоторых категорий плательщиков (например, торговые сети, сети автоцентров, дилерские сети и др.) установлен 3-кратный повышающий коэффициент.

В сообщении пресс-службы Совмина говорится, что приостановка применения увеличенных размеров ставок к налогам на землю и недвижимость будет распространяться на плательщиков, чей вид экономической деятельности включен в соответствующий перечень. Что это за перечень, и кто туда попадет - пока непонятно.

Вызывает сомнения и формулировка вопроса: «инициировать рассмотрение». Дело в том, что доходы от введения повышающих коэффициентов являются серьезным подспорьем для местных бюджетов, которые в большинстве своем дефицитны. Это значит, что - либо центр должен будет увеличить бюджетные трансферы регионам, либо депутаты местных советов могут не принять предложенное им решение, или принять его формально, например, снизив размер коэффициентов незначительно и для очень узкого круга предприятий.

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