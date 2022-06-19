Промышленное производство в апреле упало на 10,6%

Спад в отрасли наблюдается с февраля. По итогам первых четырех месяцев 2022 года в стране произведено промышленной продукции примерно на 54,4 млн рублей.

Объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах в январе-апреле 2022 г. составил 54,4 млрд. рублей. В сопоставимых ценах это 97,5% к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщает Национальный статистический комитет. При этом еще по итогам I квартала отрасль показывала, хотя и небольшой, но все-таки рост - 100,2%. Но в апреле промышленное производство резко сократилось (89,4% к апрелю 2021-го).

Основное снижение наблюдается в самом емком виде производства - в обрабатывающей промышленности, которая на 1 мая сработала на 96,7% к аналогичному периоду 2021 года. Наблюдается также некоторое снижение в сфере «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 99,3%. Электроэнергетика показывает примерно ту же динамику, что и год назад - 100,4%. А горнодобывающая промышленность вообше выросла (104,3%).

Снижение объемов промышленного производства в сравнении с прошлым годом наблюдается в стране уже несколько месяцев: февраль - 99,8%, март - 93,6%, апрель - 89,4% к аналогичным месяцам 2021-го. Это очень большой минус, даже с учетом относительно высокой базы для сравнения. По итогам прошлого года объем промышленного производства в Беларуси в сопоставимых ценах вырос на 6,5% и составил 154,4 млрд руб. При этом в обрабатывающей промышленности рост оценивался в 5,9%.

Ссылки по теме:

Промышленность сработала в I квартале на уровне прошлого года

В Беларуси создали реестр товаров, востребованных в России