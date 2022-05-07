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В Беларуси создали реестр товаров, востребованных в России

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Там содержится информация об импортозамещающей продукции, в которой нуждаются российские компании после введения международных санкций.

Реестр НЦМ 1

Национальный центр маркетинга Республики Беларусь создал сводный реестр номенклатуры товаров, которые сейчас особенно востребованы на российском рынке. Это полезный сервис для белорусских производителей и поставщиков, которые теперь могут получить актуальные сведения о потребностях российских компаний в аналогах импортных комплектующих и оборудования, сырья и материалов, выпускаемых белорусской промышленностью.

 

С другой стороны, российские компании также смогут обратиться в НЦМ с запросами о белорусских производителях отдельных видов продукции, которая потенциально может быть использована в России в качестве импортозамещающей. НЦМ будет предоставлять такие сведения на договорной основе с указанием контактных данных и ответственных лиц белорусских предприятий.

 

В январе-феврале 2022 г. внешнеторговый товарооборот Беларуси составил 12 678 млн долл. В том числе, экспорт - 6 289,2 млн. Сальдо - «минус» 99,6 млн. Основным рынком для экспорта белорусских товаров являлась Российская Федерация - 2 646,4 млн долл. На втором месте была Украина - 987,7 млн. По импорту Россия лидирует с огромным отрывом - 3 890,5 млн долл. На втором месте Китай - 653,4 млн. Эти данные приводит Белстат.

 

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В Беларуси создали реестр товаров, востребованных в России
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