В Беларуси создали реестр товаров, востребованных в России

Там содержится информация об импортозамещающей продукции, в которой нуждаются российские компании после введения международных санкций.

Национальный центр маркетинга Республики Беларусь создал сводный реестр номенклатуры товаров, которые сейчас особенно востребованы на российском рынке. Это полезный сервис для белорусских производителей и поставщиков, которые теперь могут получить актуальные сведения о потребностях российских компаний в аналогах импортных комплектующих и оборудования, сырья и материалов, выпускаемых белорусской промышленностью.

С другой стороны, российские компании также смогут обратиться в НЦМ с запросами о белорусских производителях отдельных видов продукции, которая потенциально может быть использована в России в качестве импортозамещающей. НЦМ будет предоставлять такие сведения на договорной основе с указанием контактных данных и ответственных лиц белорусских предприятий.

В январе-феврале 2022 г. внешнеторговый товарооборот Беларуси составил 12 678 млн долл. В том числе, экспорт - 6 289,2 млн. Сальдо - «минус» 99,6 млн. Основным рынком для экспорта белорусских товаров являлась Российская Федерация - 2 646,4 млн долл. На втором месте была Украина - 987,7 млн. По импорту Россия лидирует с огромным отрывом - 3 890,5 млн долл. На втором месте Китай - 653,4 млн. Эти данные приводит Белстат.

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