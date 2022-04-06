Отечественным предприятиям упростят участие в госзакупках в России

Пять белорусских банков впервые будут зарегистрированы в Единой информационной системе госзаказа РФ и смогут выдавать финансовые гарантии участникам тендеров.

Проект постановления российского правительства «О реализации пилотного проекта по участию белорусских банков в процессе государственных (муниципальных) закупок в Российской Федерации» опубликован на Федеральном портале проектов НПА. В соответствии с ним пять белорусских банков - Беларусбанк, Белвнешэкономбанк, Белинвестбанк, Банк ВТБ (Беларусь) и МТБанк - получат возможность зарегистрироваться в Единой информационной системе госзаказа и выдавать финансовые гарантии участникам госзакупок. Решение планируется как пилотный проект сроком с 1 мая 2022 г. по 31 декабря 2023 г.

Почему это важно? Во-первых, белорусским предприятиям станет проще участвовать в закупках для российского госзаказа. Дело в том, что нерезиденту быстро и по разумной цене найти банк-гарант в России непросто. Теперь отечественные участники российских тендеров смогут работать со своими банками, что будет удобнее и, вероятно, дешевле. Во-вторых, для самих банков это - источник дополнительного дохода.

- Ввод белорусских банков в систему госзакупок России означает расширение возможности участия в них белорусским компаниям: у нас единое экономическое пространство ЕАЭС, и товары, работы и услуги обращаются в нем без таможенных или тарифных ограничений. Сроки получения гарантий законом установлены жесткие: например, по запросам котировок - 1 день. Поэтому белорусским участникам торгов будет привычнее взаимодействовать с национальной банковской системой. На российских участников новация не рассчитана - они будут получать гарантии в отечественных банках и гарантийных организациях, - прокомментировал проект НПА член экспертного совета по развитию конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок и закупок госкорпораций комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев.

Согласно проекту документа, на первом этапе (в течение мая-июня 2022 г.) белорусские банки должны получить все необходимые аккредитационные допуски: страховые номера индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС), российские ИНН и сертификаты ключа проверки электронных подписей. Им нужно также зарегистрироваться в «Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА). После чего они получат идентификационные коды гаранта и будут включены в перечень гарантов, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также зарегистрированы в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).

На втором этапе начнется конкретная работа по участию этих банков в процессе государственных (муниципальных) закупок в Российской Федерации. Причем, если все пойдет хорошо, срок реализации пилотного проекта может быть продлен с возможностью подключения к нему других белорусских банков.

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