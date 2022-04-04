В правила госзакупок внесены очень существенные изменения

В основном они связаны с рисками повышения цен или изменения сроков поставки, которые невозможно предусмотреть на этапе подписания договора.

З1 марта вступило в силу Постановление правительства от 28 марта 2022 г. №188, которым вносятся изменения в постановление Совета Министров №395. Основные из них: резко повышаются ценовые пороги для проведения процедуры запроса ценовых предложений, а также разрешается менять цену и сроки поставки в течение года. Это, очевидно, связано с усложнением поставок в связи с санкциями и логистическими проблемами.

В частности, документом повышаются ценовые пороги для проведения процедуры запроса ценовых предложений: с 1000 до 2000 базовых величин по товарам и с 3000 до 5000 базовых величин по работам и услугам. То есть, до этих пределов госструктурам и госпредприятиям разрешено принимать решения о закупке без проведения тендера, исключительно путем изучения цен поставщиков. Кроме этого, при госзакупках теперь разрешается увеличивать объем (количество) приобретаемых товаров (работ, услуг) на 15% вместо 10%, а по отдельным видам закупок - вообще без ограничения. Можно также без ограничений уменьшать объемы закупок при утрате потребности в приобретении соответствующих товаров, работ или услуг.

Разрешено до конца 2022 года менять цену договора госзакупки при приобретении продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий и иных товаров ежедневной или еженедельной потребности, а также изменять сроки исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и порядок оплаты при исполнении договора, если такие изменения невозможно было предусмотреть при проведении процедуры госзакупки.

Дополнительно исключено требование об обязательном обеспечении исполнения обязательств по договору госзакупки при приобретении работ (услуг) для строительства. И еще: до конца 2022 года госструктурам предоставлено право закупки продуктов питания из одного источника, но при этом к поставщикам установлено дополнительное требование об опыте работы не менее года.

Как считают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, эти изменения позволят сократить издержки и время на проведение процедур закупок, а также минимизировать убытки от внешних угроз поставщикам, подрядчикам и исполнителям. С другой стороны, нельзя не отметить коррупционные риски и снижение прозрачности при закупках без проведения тендеров. Как раз в МАРТ в прошлом году отмечали, что лидером по количеству взысканий, наложенных министерством по результатам контрольной деятельности, является именно сфера госзакупок.

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