В Беларуси снова изменят правила закупок для госпредприятий

В постановление №229 о закупках за счет собственных средств могут внести очень существенные изменения.

Постановление Правительства от 15 марта 2012 г. №229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» распространяется на очень широкий круг юридических лиц. Это - все государственные органы и госпредприятия, а также хозяйственные общества, в уставных фондах которых более 25% акций (долей) принадлежит Республике Беларусь или организациям, имущество которых находится в республиканской собственности. Исключение из этого списка только одно - мобильные операторы.

В этот документ совсем недавно уже вносили изменения. Теперь Министерство антимонопольного регулирования и торговли инициировало общественное обсуждение очередных поправок в постановление №229. Они размещены на площадке Правового форума Беларуси, а процесс обсуждения продлится до 19 марта.

Одно из самых важных планируемых нововведений - расширение возможностей для госсектора в приобретении товаров из одного источника. Например, предлагается отменить тендеры при приобретении продуктов растениеводства из стабилизационных фондов. То же касается закупок отходов бумаги и картона. Кроме того, планируется не распространять постановление №229 на закупки услуг (работ), связанных с экспортом целлюлозы. Здесь, впрочем, ситуация спорная. Ранее Светлогорский ЦБК добивался принятия такого решения, чтобы свободнее осуществлять закупки услуг по логистике и транспортировке своей продукции зарубежным потребителям. Так как поставки CIF либо CFR для предприятия были более выгодными, чем FCA-станция Светлогорск-на-Березине. Сейчас, в условиях зарубежных санкций, сложно сказать - насколько это актуально.

Второй важный момент предлагаемых МАРТ изменений - значительное расширение приложения 3² к постановлению №229. Этот документ содержит перечень продукции, при закупке которой госсектор обязан обеспечить определенную долю товаров белорусского производства. Эта доля рассчитывается в натуральном выражении от общего объема закупок конкретных наименований продукции, относящихся к календарному году. Ранее этот перечень был не очень большим, а доля белорусских товаров в нем - не слишком значительной. Теперь масштабы обязательной закупки отечественных товаров предлагается значительно увеличить.

Например, планируется установить для государственных организаций и предприятий с госкапиталом обязанность приобретать не менее 90% в общем объеме закупок бытовой химии отечественного производства. Как говорится в обосновании МАРТ: «в настоящее время отмечается рост импорта товаров бытовой химии, который осуществляется из Российской Федерации, Украины и стран Евросоюза, качество которых не всегда отвечает требованиям по моющей способности. При этом страны Евросоюза применяют ряд санкций по ограничению доступа белорусских товаров на рынки европейских стран».

В 2020 году импорт бытовой химии составил более 110 тыс. т при емкости рынка в 145,5 тыс. т в год. Хотя, по оценкам министерства, мощности белорусских производителей позволяют обеспечить внутренний рынок товарами бытовой химии практически на 100%, при этом загрузка их мощностей составляет менее 50%. А, например, у ОАО «Бархим» загрузка вообще - около 20% и объемы реализации продолжают падать. Так что антимонопольное ведомство предлагает таким вот образом поддержать отечественные предприятия, которые очевидно проигрывают конкуренцию импорту.

Аналогичный подход, хотя и в меньшем объеме, возможно будет применен и в отношении закупок кондиционеров, вентиляционного и холодильного оборудования. Так, по состоянию на 2020 год объем рынка систем вентиляции и кондиционирования воздуха в Беларуси ориентировочно составил 65 млн долларов, - отмечают в МАРТ. При этом суммарная производственная мощность белорусских производителей этой продукции оценивается в 46 млн долларов.

«В связи с изложенным, с учетом необходимого резерва для выполнения экспортных заказов, обоснованным и целесообразным является установление минимальных процентных составляющих закупок отечественного климатического оборудования в размере 60% для позиции по коду ОКРБ 28.25.12.500 (установки для кондиционирования воздуха со встроенной холодильной установкой - ред.) и 65% для позиции по коду ОКРБ 28.25.12.700 (установки для кондиционирования воздуха без встроенной холодильной установки - ред.)», - говорится в документе.

Также будет увеличена доля закупок отечественных холодильных дверей (кстати, МАРТ утверждает, что емкость этого рынка в РБ - 4 тыс. шт. в год), холодильных агрегатов (емкость рынка многокомпрессорных холодильных агрегатов в Беларуси оценивается более чем в 700 централей в год), чиллеров (установки охлаждения жидкостей) и др.

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