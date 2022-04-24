Экономика Беларуси начала сокращаться

По итогам I квартала объем ВВП в текущих ценах составил 42,6 млрд рублей, а в сопоставимых - 99,6% к аналогичному периоду пошлого года.

То есть, валовый внутренний продукт Беларуси за январь-март показал снижение на 0,4%. В принципе это прогнозировалось, так как экономика начала замедляться еще в феврале, когда ВВП по итогам двух месяцев оценивался в 1,2%. В январе рост экономики составлял 2,7%. Основной вклад в падение ВВП внесли: грузоперевозки (-12,4% к I кварталу прошлого года), жилищное строительство (-4,4%), сельское хозяйство (-0,6%).

Напомним, что согласно официальному прогнозу правительства на 2022 год, рост ВВП в стране должен составить 2,9%. Этот прогноз был озвучен до начала военных действий в Украине, но до сих пор не пересматривался. Между тем, все без исключения международные финансовые организации предсказывают нашей экономике в этом году большое падение.

Например, эксперты Всемирного банка считают, что объем ВВП Беларуси сократится на 6,5%. В ЕБРР озвучили прогноз в минус 3%. А совсем недавно свои расчеты обнародовал Международный валютный фонд, который оценивает сокращение нашей экономики в этом году на 6,4%, а в 2023-м прогнозирует небольшой рост в 0,4%.

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