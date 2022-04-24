МАРТ пригрозило автодилерам антимонопольным расследованием

Но новые машины в Беларуси дорожают, скорее всего, не из-за злого умысла продавцов, а из-за роста цен у производителей, сворачивания производства в России и курсовых разниц.

Недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило о проверке ситуации с ценообразованием на автомобильном рынке. Как сообщалось, поводом послужила информация «о значимом росте цен на автомобили у отдельных участников рынка». Антимонопольный орган решил запросить у автосалонов необходимую для анализа информацию, чтобы определить, чем вызвана сложившаяся ценовая ситуация на рынке и имеются ли признаки нарушения антимонопольного законодательства. В случае выявления признаков такого нарушения МАРТ пообещал начать антимонопольное расследование.

Многие белорусские автодилеры уже получили от МАРТ письма с требованием предоставить информацию о своей деятельности. Говорят, что в них более двадцати пунктов, и чтобы предоставить требуемые сведения, придется здорово поднапрячься. Тем более, что в письме антимонопольного ведомства указана ответственность за непредоставление информации - от 20 до 100 базовых величин…

На самом деле вся эта активность в поиске виновных в росте цен среди белорусских продавцов выглядит несколько странно. На фоне того, например, что уже в начале марта большинство крупных мировых автоконцернов заявили о прекращении поставок на российский рынок машин и комплектующих, а также о закрытии производств на территории Российской Федерации. Это связано либо непосредственно с международными санкциями, введенными из-за военных действий в Украине, либо с возникшими вследствие этого логистическими проблемами. А ведь белорусский рынок на 80% зависит от российского по поставкам.

По данным российских автодилеров, в этом году производители новых автомобилей в России повысили рекомендованные розничные цены на 40-60% в зависимости от бренда и модели. Например, крупнейший автопроизводитель РФ - «АвтоВАЗ» - в 2022 году трижды поднимал цены на весь модельный ряд Lada. Только в марте цены повышались дважды: первый раз в среднем на 15%, второй - на 7%. И хотя сейчас, на фоне некоторого «отскока» курса доллара цены на новые авто в России немного снизились, дефицит предложения не даст им упасть сколько-нибудь заметно. Тем более, что впереди у тех автопроизводителей, которые все еще продолжают работать в РФ, большие трудности с поставками комплектующих - тех же чипов и других автокомпонентов.

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