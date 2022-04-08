Евразийский экономический форум пройдет в мае в Бишкеке

Его темой станут вопросы углубления экономической интеграции и перспективы инвестиций в регионе «в эпоху глобальных изменений».

Дата проведения мероприятия - 26-27 мая 2022 года. 1 апреля представители Евразийской экономической комиссии и кыргызского оператора по подготовке форума (компания с символическим названием «Я Кочевник») подписали соответствующий договор. Форум является главным ежегодным мероприятием ЕАЭС в экономической сфере, проводимым поочередно в странах - членах Союза, председательствующих в его руководящих органах.

В этом году организаторам мероприятия, очевидно, придется решать непростые задачи. В условиях жестких международных санкций против России и Беларуси, а также пока еще продолжающегося конфликта в Украине, рассчитывать на серьезное представительство зарубежного капитала вряд ли приходится. Возможно, кроме представителей ЕАЭС, в нем примут участие какие-то компании из Китая, стран Азии или Африки. Но это не факт - информации об участниках и спикерах пока не поступало.

Обычно в таких мероприятиях принимают участие руководители крупного, среднего и малого бизнеса государств - членов ЕАЭС и третьих стран, руководители и представители органов государственной власти из разных стран, правительственные делегации, представители международных организаций, работающих на рынке Союза.

Как сообщается, целями проведения Евразийского экономического форума являются «дальнейшее развитие экономического сотрудничества государств-членов, формирование кооперационных связей между хозяйствующими субъектами и достижение синергетического эффекта от объединения инвестиционного и инновационного потенциалов государств-членов, развитие экспортного потенциала».

По мнению многих экспертов, можно также предположить, что в рамках форума российские и белорусские представители попытаются убедить своих коллег по экономическому союзу в оказании содействия по преодолению последствий международных санкций. Например, путем организации транзитных хабов для поставки товаров из третьих стран на рынки РФ и Беларуси, а также экспортных поставок продукции белорусских и российских компаний.

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