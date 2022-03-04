Кого отключат от SWIFT и как это скажется на белорусском бизнесе

Придется вспомнить 90-е: у некоторых компаний возникнут трудности с платежами за пределы ЕАЭС, а время прохождения платежей увеличится.

Как сообщили в Bloomberg, ЕС принял решение об отключении от системы SWIFT российских банков, ранее попавших под международные санкции. В этом списке фигурируют 7 банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. В администрации SWIFT подтвердили, что исполнят это решение и отключат эти организации от глобальной системы финансовых сообщений.

Чтобы оценить последствия отключения от SWIFT, нужно понимать, что представляет собой эта система. Сегодня это гигантская сеть из почти 11 тыс. банков, работающих в более чем 200 странах и территориях. По данным The Economist за 2021 год через систему прошло около 90% от общей суммы трансграничных переводов, или более 140 трлн долларов. Но главное заключается в том, что SWIFT - это большой всеобщий верификатор, который гарантирует не просто быстрые каналы связи, а надежность платежей, обеспечивая подтверждение того, что они осуществляются конкретным проверенным отправителем такому же проверенному получателю. То есть, главная проблема, с которой столкнутся банки, которых отключат от системы, - резкое сокращение «географии» платежей. Вторая проблема фактически вытекает из первой - скорость осуществления транзакций существенно уменьшится.

То есть, теоретически банки, попавшие под санкции, смогут осуществлять трансграничные платежи, но для этого им придется напрямую договариваться с каждым банком-контрагентом за рубежом о порядке осуществления и подтверждения таких транзакций. Это можно делать по-разному: путем использования электронной почты, телексной связи (единая международная система телеграфной связи) и даже пересылкой бумажных платежных поручений, как в 90-е. В результате возможности перевода денег в «дальнее зарубежье» для клиентов подсанкционных банков неминуемо сузятся, а сроки платежей - увеличатся.

- Сроки могут увеличиться значительно, до недели и более. Платежные поручения повышенной важности могут обрабатываться более оперативно усилиями иностранной стороны, но в остальных случаях (малые суммы, несущественные сделки, нежелание иностранных банков брать на себя риски) возникает вероятность больших задержек, особенно для частных лиц и малого и среднего бизнеса, - прокомментировал РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.

Сегодня в России есть «альтернативная» Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая как раз и создавалась с целью обеспечения возможности платежей банками, оказавшимися под санкциями. Как мы уже сообщали, в СПФС сейчас 331 участник. К ней подключены все белорусские банки, четыре банка из Киргизии, по два - из Армении и Казахстана, по одному - из Таджикистана и Кубы. Но в основном это российские организации. По данным Банка России, в 2020 году ежемесячный трафик в СПФС составлял около 2 млн сообщений, или около 20% трафика таких же сообщений, которые проходят через SWIFT.

Теперь о проблемах белорусских компаний. Вероятно, в ближайшее время к СПФС подключатся все российские банки, поэтому в том, что касается платежей в/из Россию и страны ЕАЭС серьезных проблем у наших импортеров и экспортеров не возникнет. Даже у тех, кто обслуживается в дочерних структурах российских банков, попавших под эти санкции (напомним, что речь пока идет только о «дочках» ВТБ и ВЭБ). В отношении же взаиморасчетов с контрагентами из «третьих» стран все будет зависеть от того, как быстро подсанкционные кредитные учреждения смогут выстроить какую-то альтернативную схему по поиску партнерских банков за рубежом, либо через другие белорусские и российские организации. Возможно, какие-то платежи компаниям, обслуживающимся в этих банках, придется переводить в другие банки.

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