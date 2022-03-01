На финансовые рынки надвигается «идеальный шторм»

Российский Центробанк повысил ключевую ставку более чем в два раза и ввел ряд ограничений. В Беларуси ставка рефинансирования выросла почти на 3%. Курсы белорусского и российского рублей продолжают падать.

Понятие «идеальный шторм» предполагает такое сложение неблагоприятных факторов, в результате которого их суммарный негативный эффект существенно возрастает. Похожая ситуация сейчас наблюдается на финансовых рынках Беларуси и России. Ужесточение санкций против ряда коммерческих банков и ЦБ РФ, а также продолжающиеся военные действия в Украине, угроза новых санкций против Беларуси - все это суммирует негативные факторы и оказывает давление на финансовые системы двух стран.

Сегодня Банк России решил повысить ключевую ставку более чем вдвое - с 9,5% до 20%. Регулятор заявил, что повышение ключевой ставки позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания. Вероятно, белорусский Нацбанк ожидал этого решения, потому что торги на БВФБ были перенесены на 11 часов, а к этому часу было объявлено об увеличении размера СР с 9,25 до 12% с 1 марта текущего года. Одновременно повышена ставка по кредиту овернайт - до 13% годовых и ставка по депозиту овернайт - до 11%.

«Принятое решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации - основного экономического партнера Республики Беларусь. В дальнейшем Национальный банк продолжит принимать необходимые меры по обеспечению финансовой и ценовой стабильности с учетом развития внешнеполитической ситуации, опираясь на непрерывный мониторинг складывающихся тенденций на валютном и депозитном рынках и оценку инфляционных рисков», - говорится в официальном сообщении.

На старте торгов в Беларуси 28 февраля курс доллара составлял 3,03 руб., курс евро - 3,35. Курс покупки доллара в коммерческих банках 28 февраля достигал 3 р., а продажи - 3,3 руб. Евро на максимуме покупался за 3,35, а продавался даже за 3,69 руб. И, вероятно, эти цифры могут оказаться не пиковыми уже в ближайшие дни, если геополитическая напряженность в регионе не снизится.

Как сообщает «КоммерсантЪ», с 28 февраля Минфин России обязал всех своих экспортеров обязательно продавать 80% валютной выручки, полученной в рамках внешнеторговых договоров. Недавно «ВТБ капитал» оценивал объем валютной выручки экспортеров РФ на 2022 год по товарам - в 600 млрд долл., по услугам - в 50 млрд долл. Видимо, это решение связано с дефицитом валюты в связи с ограничением операций ЦБ РФ после введения санкций.

Как известно, Евросоюз, США и Великобритания запретили операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России. Как, например, сообщается в журнале ЕС, теперь сделки с Банком России возможны только тогда, если они необходимы для обеспечения финансовой стабильности Евросоюза в целом или входящих в него государств. О возможности блокировки российских активов пошли разговоры даже в Швейцарии. Кроме того, появились новости о возможном отключении российских коммерческих банков (в частности, упоминаются: Альфа-банк, Промсвязьбанк, «Открытие», «Россия», ВЭБ.РФ, ВТБ, Сбербанк и др.), которые попали под международные санкции, от системы SWIFT.

Еще одно резонансное решение, принятое Центробанком РФ - введение с 28 февраля 2022 г. временного запрета для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. Таким образом регулятор хочет остановить бегство иностранных инвесторов. Касается ли это белорусских физлиц и компаний (все-таки у нас «де юре» Союзное государство) - пока непонятно.

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