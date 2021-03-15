До 22 марта юрлица должны уплатить транспортный налог

Для организаций авансовые платежи в 2021 году разбиты на три части.

Сроки платежей в течение календарного года установлены не позднее: 22 марта, 22 июня и 22 сентября. Объектом налогообложения признаются транспортные средства, зарегистрированные за организациями в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел.

При уплате транспортного налога не признаются объектом налогообложения транспортные средства:

выбывшие из обладания собственника (владельца) в результате противоправных действий других лиц;

выпущенные не позднее 1991 г. или, если сведения о годе выпуска отсутствуют;

категории M1 или M1G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем, - по 31 декабря 2025 г.

Также освобождаются от данного налога транспортные средства, в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина, и ТС снятые с учета до 1 июля 2021 г.

Авансовые платежи определяются в размере 1/4 суммы налога, полученной исходя из наличия объектов налогообложения на 1-е число каждого квартала и ставки транспортного налога.

Налоговая декларация организациями предоставляется один раз в год - не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным. После ее предоставления по сроку 22 февраля производится доплата налога. В случае если размер уплаченных авансовых платежей превышает исчисленный транспортный налог, излишне уплаченные суммы налога подлежат зачету либо возврату в установленном порядке.

Источник: profmedia.by

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