Зачем белорусские банки подключились к российскому аналогу SWIFT?

Разбираемся: что это за система, как она работает и почему подключение к ней потребовалось именно сейчас.

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление начальника управления Департамента национальной платежной системы Банка России Дениса Барышкова, все белорусские банки подключились к Системе передачи финансовых сообщений ЦБ РФ. Ее часто называют аналогом SWIFT, и она была создана в России в целях безопасности - на случай отключения от международной платежной системы.

Сервис по передаче финансовых сообщений (СПФС) был создан после крымских событий 2014 г. и используется многими российскими банками в качестве резервного канала обмена финансовыми сообщениями, так и в виде альтернативы SWIFT в случаях, когда это экономически обоснованно (дело в том, что некоторые транзакции в этой системе обходятся дешевле). В настоящее время, согласно списку, опубликованному на сайте Банка России, к СПФС подключено 332 банка - большей частью российских, а также из стран СНГ и некоторых иностранных государств. В частности, пользователями сервиса являются отдельные банки Турции, Франции, Японии, Швеции, Кубы.

Разумеется, при полном отключении от SWIFT эта система не спасет, но она хотя бы позволит поддержать на плаву функционирование национальных финансов. Реально в ней можно работать только с теми банками, которые к ней подключены. Сегодня сервисы СПФС обеспечивают передачу и контроль финансовых сообщений в форматах SWIFT, ISO 20022, или в собственных форматах клиента, включая настройку клиентом списка своих контрагентов и типов принимаемых от них финансовых сообщений.

В Беларуси на базе ОАО «БМРЦ» еще в декабре 2019 года было создано Сервис-бюро СПФС. Оно обеспечивает для банков и финансовых организаций единую точку подключения к этой системе. Как отмечают в БМРЦ, СПФС «можно использовать как в качестве резервного способа взаимодействия с банками и финансовыми организациями, подключенными к системе, с целью гарантированного и защищенного обмена финансовыми сообщениями, так и в качестве альтернативы более дорогостоящим системам. Это позволяет снизить риски, связанные с соблюдением требований регуляторов, а также с использованием морально устаревших резервных технологий обмена, влияющих на безопасность и надежность».

Почему столь массовое подключение белорусских банков случилось именно сейчас? Вероятно, это все-таки связано не с белорусскими проблемами, а с обострением российско-украинских отношений. Это увеличило риски отключения от SWIFT российских банков (особенно крупнейших). А с учетом значимости данного рынка для белорусской экономики нашим банкам важно сохранять возможность расчетов с российскими контрагентами. Этот механизм также может использоваться рядом белорусских банков, попавших под зарубежные санкции.

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