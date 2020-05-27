В Беларуси создана уникальная платежная система

Аналитики считают, что у SmartPay есть шансы кардинально изменить рынок безналичных расчетов и «подвинуть» Visa и MasterCard.

Жесткое глобальное тестирование правительств и экономик на устойчивость посредством COVID-19 ИТ-бизнес воспринимает как вызов. И, похоже, у него есть ответ. Даже несколько ответов.

Большой брат - больше не антиутопия

Прежде всего, произошел взрывной рост технологий дистанционной работы, обучения, переподготовки, доставки. Это понятно и объяснимо. Айтишники получили, наконец, возможность продвинуть те сервисы, которые уже давно известны, но до сих пор были не очень популярными, как и все новое в конкурентном окружении. Бурно расцвели системы слежения, причем не только видеонаблюдение, но и такие, которые обеспечивают режим изоляции и самоизоляции. Как оказалось, в условиях угрозы жизни то, что ранее казалось невозможным, принимается вполне спокойно: «Большой брат следит за тобой»!

Теперь, когда первые шоки позади, все острее встает вопрос: а что же дальше? Несомненно, пандемия тяжело поразила все экономики: и те, что ее признали и выставили заслон, и те, которые постарались ее не замечать. Далеко не все бизнесы можно вести в дистанционном режиме. Да и те, которые можно, как оказалось, сильно теряют в эффективности. Лишь единицы способны работать в условиях самодисциплины. Все это неизбежно приводит к обвалу. Предполагается, что «коронавирусный кризис» будет сродни Великой депрессии 1930-х. Наиболее жесткие политики прогнозируют, что и выход из экономического обвала сейчас может быть таким же - мировая война.

В союзном для нас государстве уже в открытую озвучивается стратегическое решение: «Россия должна вернуться к советской модели экономики, в смысле самообеспечения. Это наиболее приемлемый выход из создавшейся ситуации!» (К. Шахназаров у В. Соловьева). К россиянам приходит понимание, что если «горячая» атомная война и не разразится, то холодная санкционная будет только обостряться, вплоть до попытки разрушения экономики РФ. За примерами далеко ходить не надо: экономика Ирана - страны с богатыми разнообразными ресурсами, большим научным потенциалом и собственными технологиями - практически задавлена санкциями США, самые тяжелые из которых касаются отключения от глобальных платежных систем Visa и MasterCard и системы банковских переводов SWIFT.

Кто правит платежными системами - правит миром

Не будет преувеличением сказать, что без банковских карточек современная жизнь невозможна. И практически всегда это карточки, поддержанные международными платежными системами Visa и MasterCard. Но «международные» они только по названию. Фактически - это американские системы, которые США регулярно используют в санкционных войнах. В ответ экономики, которые не готовы принять диктат супердержавы, разрабатывают собственные платежные системы и с большим или меньшим успехом пытаются сделать их международными. Одним из первых этим озаботился Китай, фактически реальная ИТ-страна, которая имеет все собственные сервисы: от поисковика (Baidu) до торговых платформ (AliExpress и др.) и социальных сетей - WeChat, Weibo и хайпового TikTok, который уже соперничает с Instagram и YouTube.

Собственную платежную систему UnionPay Китай запустил в 2002 г. Сегодня карточками UnionPay можно пользоваться в 177 странах. С 2015 г. - это крупнейшая платежная система в мире. По количеству операций и объему платежей она превосходит и Visa, и MasterCard. Практически одновременно с UnionPay свою систему запустил Иран. Правда, Shetab развивается не так бурно. Кроме самого Ирана система известна и работает только в странах арабского Востока.

Россия долгое время пребывала в бездействии. И только после присоединения Крыма и последовавших санкций забеспокоилась. Платежная система «Мир» появилась в 2015 г. К настоящему времени, по данным РИА «Новости», «Мир» занимает около 17,5% российского рынка платежных систем. За пределами России она известна мало, в Беларуси карты «Мир» обслуживаются лишь отдельными банками, как и в Турции, Узбекистане, Казахстане. Платежи за пределами РФ можно сделать в Армении, Киргизии, Вьетнаме.

На начало 2020 г. в обращении находилось свыше 5,1 млн карточек «Белкарт». Это 33,25% всех эмитированных у нас карт.

Беларусь создала собственную внутреннюю платежную систему еще в 1995 г., всего через 4 года после утверждения Декларации о государственном суверенитете! Фактически мы были «впереди планеты всей» в том, что касается собственной платежной системы. На начало 2020 г. в обращении находилось свыше 5,1 млн карточек «Белкарт». Это 33,25% всех эмитированных у нас карт (см. рис.). Доля безналичных платежей национальной системы составляет 42,1%, почти все платежное оборудование на территории страны принимает эти карты (97,2% - данные ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»).

Долгое время «Белкарт» оставалась гарантией экономической стабильности и финансовой безопасности лишь Беларуси. Когда перед союзным нам государством встала реальная угроза отключения от международных банковских сервисов, тогдашний премьер-министр М. В. Мясникович на одной из рабочих встреч с российскими партнерами предложил доработать готовую и проверенную белорусскую систему «Белкарт» под потребности всего Союзного государства. Технически это было возможно, но почему-то предложение было проигнорировано.

«Белкарт» - не единственное know-how в сфере платежей и финтеха, которое осталось недооцененным за пределами Беларуси. С 2008 г. известно Единое расчетно-информационное пространство (ЕРИП), благодаря которому стали возможны быстрые платежи в адрес любого поставщика и любого банка. ЕРИП было разработано под эгидой Нацбанка, но в числе разработчиков - те же специалисты, которые создавали в свое время «Белкарт». Их к тому времени «приютило» ЗАО «БиСмарт». Очевидно, что с таким ресурсом компания могла замахнуться на серьезные задачи. И замахнулась.

Новая белорусская платежная система

Какой отрасли не грозит кризис ни при каких условиях? Разумеется, продуктовому ритейлу. Именно здесь и приложила силы компания «БиСмарт». Предлагаемое решение - платежная система SmartPay - на первый взгляд, простое: «масштабировать вниз», до уровня продуктового ритейла идею ЕРИП. Разумеется, с учетом трендов - в первую очередь, растущей популярности мобильных приложений.

На деле решение - непростое, поскольку предлагается в конкурентной среде и при этом грозит потеснить даже Visa и MasterCard. Главная «фишка» - осуществление платежей со смартфона с предустановленным мобильным приложением, использующим QR-код для каждой покупки. При этом разработчик SmartPay будет сам выполнять процессинг, т.е. обработку информации для выполнения платежной операции. И комиссия будет существенно меньше, чем у международных платежных систем.

Решение белорусских разработчиков не просто инновационное, оно - революционное и даже парадоксальное. Традиционно QR-код используют поставщики товаров и услуг. Плательщик его сканирует с помощью камеры смартфона и производит платеж из электронного кошелька или из платежного сервиса, привязанного к банковской карте. В SmartPay - все наоборот! У плательщика формируется QR-код, который считывает продавец в месте проведения платежа с помощью фронтального сканера.

Чтобы понять, для чего это делается, надо вспомнить о традиционном использовании QR-кода и системах с ним. Основное распространение такие платежи получили в Китае благодаря сервису WeChat Pay, интегрированному в китайский мессенджер WeChat. Фактически WeChat Pay используют повсеместно: от оплаты проезда и отелей до шопинга в бутиках и на рынках или даже в заведениях уличной торговли. Популярность платежей по QR-коду в Китае подтолкнула и другие страны к их использованию. В нашем ЕРИП также можно платить по QR. Он применяется для быстрого перехода в «дереве платежей» ЕРИП, благодаря чему платежи выполняются быстрее и проще.

Но у QR-кода есть большой минус: уязвимость для мошенников. Проблема оказалась настолько серьезной, что, например, в Китае в 2018 г. правительство ввело ограничение по платежам со смартфона по QR-коду - не более 80 долл. в сутки. И вот именно эту проблему уязвимости платежей белорусским программистам удалось устранить!

Директор «БиСмарт» Роман Сущинский отмечает:

- Существующие системы с QR-кодом не получили широкого распространения по нескольким причинам. Прежде всего, у них нет преимуществ по сравнению с Visa и MasterCard, которые поддерживаются развитой инфраструктурой и новыми технологиями, бесконтактными в том числе. Но самое главное - недостаточная безопасность. Мобильный телефон не отвечает требованиям безопасности, это не платежный терминал. Любую информацию с телефона можно получить и использовать. Выходов - два: встраивать в телефоны банковские чипы, чтобы получилось некое подобие мобильной платежной системы. Или - добиться того, чтобы в телефоне не содержалась информация о платеже. Такой способ гораздо более гибкий, но никто до сих пор не решил эту проблему.

Главная «фишка» SmartPay - осуществление платежей со смартфона с мобильным приложением, использующим QR-код для каждой покупки.

По заявлению разработчиков, SmartPay как раз и решает проблему. Неудивительно, что белорусская компания сделала заявку на приоритет в применении технологии на территории ЕС и США. Р. Сущинский уточняет:

- Мы предлагаем уникальную инновационную технологию без сохранения в телефоне банковских реквизитов - и это лучшая защита от мошенничества. Известно, что подтверждение платежа происходит при соединении данных о карт-счете и пин-кода. Если их разделить - безопасность будет обеспечена. Тот, кто установил и использует наше приложение, отправляет случайный код, соответствующий сумме покупки, на сервер сервиса SmartPay, там платеж и подтверждается - именно на сервере, а не в телефоне. Что позволяет платежную функцию внедрить в любое мобильное приложение.

Эта особенность новой технологии - возможность безопасно внедрить функцию оплаты в любое мобильное приложение - должна подтолкнуть ритейл принять SmartPay и потратиться на новое оборудование. Разработчики, конечно, рассчитывают на максимально широкое применение, но в первую очередь ориентируются на торговые сети.

Почему? Потому что технология обещает сетям несколько существенных бонусов: устранение очередей на оплату за счет более быстро обслуживания покупателей; привлечение внимания покупателей к мобильному приложению торговой сети и, следовательно, возможность развития систем лояльности, проведения кампаний таргетированной рекламы, акций и т.д. А в перспективе - возможность отказаться от бумажных чеков, поскольку на смартфон покупателя после каждой покупки приходит электронный чек. Но главное - уменьшение банковской комиссии!

«Плюшки» для продавцов и покупателей

Ритейл, похоже, уже оценил перспективы. Генеральный директор ООО «Евроторг» А. Зубков отмечает:

- Комиссия за эквайринг - болезненная тема для ритейла. Снижение этой комиссии - весомый аргумент и хорошая мотивация. Популярные ныне Apple Pay и Samsung Pay используют международные платежные системы, и при этом комиссия за эквайринг не уменьшается. Кроме того, эти и другие сервисы не дают возможность внедрить платежную функцию в мобильное приложение. А ведь платежная функция - отличное средство для того, чтобы увеличить число обращений клиентов к мобильному приложению торговой сети. Причем внедрение SmartPay не требует больших капитальных затрат, достаточно оснастить кассы фронтальными сканерами, которые относительно недорогие и раз в десять дешевле, чем мониторы, например, которых требуют другие сервисы. Это важно для крупных сетей.

Руководитель торговой сети также подчеркивает, что телефон стал постоянным спутником человека: можно забыть кошелек, платежные карты или карты лояльности, но телефон всегда с собой. Он интегрирует несколько способов доступа к денежным средствам, а также и несколько карт лояльности разных сетей. А Зубков подчеркивает:

- При этом скорость обслуживания карт лояльности увеличивается кратно, процесс переходит в автоматический режим, если карта забита в QR-код. Значительно увеличивается скорость обслуживания и сокращаются очереди.

То есть - растет прибыль продавца. А что это дает покупателям? Вроде бы у нас роль пассивная - просто пользоваться торговым приложением и новым способом платежа, которое в него интегрирует торговая сеть. Но разработчики считают, что и пользователи получают выгоду. Главное, конечно, - быстрый, удобный и безопасный способ оплаты, а также возможность быстрого выбора между разными источниками средств. Кроме того, сохранение чеков, т.е. истории покупок; удобное хранения карт лояльности, которые всегда «под рукой»; возможность получения дополнительных сервисов - например, доступа на парковку и простой монетизации бонусных программ.

Остается вопрос: захотят ли банки иметь дело с инновационным финтех-проектом? Вполне возможно. Банки, особенно в последнее время, интенсивно развивают каналы безналичных платежей. Оно и понятно: наличные деньги очень дорогие для банков: их надо хранить, считать, выдавать и к тому же они выключены из банковского оборота. По данным Нацбанка, в 2019 г. по банковским картам было проведено 1 млрд 826 млн операций на сумму почти 72,8 млрд руб. При этом наличными сняли 32,8 млрд (45,1%), безналичные платежи составили 54,9% на сумму почти 40 млрд руб.

Как видим, есть куда расти. К SmartPay пока что подключился только один банк - «СтатусБанк» Сергея Литвина и Владимира Василько, владельцев «Евроторга». А. Юлдашев, исполнительный директор ОАО «СтатусБанк», отмечает: «Для нас ценна идея вовлечения клиентов в безнадежные платежи».

Источник: Национальный банк РБ

Игорь КЛОКОВ

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