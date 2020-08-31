Банки и финтех: дружба выгоднее конкуренции?

Почему кредитные учреждения все активнее используют финансовые know-how в своем бизнесе.

Разработки в сфере финансовых технологий с использованием ИТ (финтех) в Беларуси не редкость. Мы ведь ИТ-страна! Разработчики чутко улавливают потребности рынка и торопятся предложить решения, как с учетом мирового опыта, так и собственные, совершенно оригинальные. Как известно, Беларусь - одна из немногих стран, где легализована работа с криптовалютами. Правда, пока только в рамках ПВТ, в формате «крипто-песочницы». У нас работают криптобиржи и платформа для токенизации активов Finstore.by. С ее помощью собрано почти 6 млн инвестиций, для 12-ти белорусских компаний, включая МАЗ и Belwest. Платформа создана резидентом ПВТ ООО «ДФС», входящим в банковский холдинг ОАО «Банк БелВЭБ», который, таким образом, оказался первым белорусским банком, работающим с токенами.

Что такое токен? И что дает токенизация активов экономике? Может быть, только открывает простор для спекуляции? Токен, или цифровой знак - это финансовый инструмент, схожий по функциям с ценной бумагой и дающий право получения дохода по вложенным в него средствам. А что такое цифровой знак? Это в данном случае - запись в блокчейне, распределенной (а значит, устойчивой), неизменяемой базе данных, цифровом реестре.

Токены на Finstore.bу имеют номинальную стоимость, фиксированную ставку доходности и ограниченный срок обращения. Как указано на сайте, «компании, размещенные на платформе, проходят проверку на финансовую устойчивость и соответствуют требованиям Парка высоких технологий. Компании, разместившие токены, отвечают по своим обязательствам перед инвесторами. У владельца токенов есть юридические права на выплату процентов и на возврат стоимости токенов». Привлекательность для инвесторов в том, что доходность по токенам выше, чем по традиционным финансовым инструментам, а доход не облагается налогом.

Нельзя сказать, что Беларусь в токенизации активов - впереди других стран постсоветского пространства, но все же мы оказались в лидерах. Раньше нас об этом заявила Россия, притом, что в отношении криптовалют законодательство РФ гораздо более жесткое, чем белорусское. Но все-таки токены - это не криптовалюты, хотя отличия понимают в основном только специалисты. Главное, что отличает токен и криптовалюту - это централизация (то есть контроль) первого и децентрализация (отсутствие контроля) - второй. Токены могут выпускаться не на собственном блокчейне, криптовалюта имеет собственный блокчейн.

Россия, находящаяся под постоянным прессингом международных санкций, обратилась к токенизации в попытке защититься от их удушающего воздействия. Как экономика, во многом зависящая от экспорта сырья, Россия может сильно пострадать в случае отключения от международных платежных систем, включая Visa, MasterCard и SWIFT. И это совершенно не иллюзорная возможность, такие меры уже применялись к Ирану и Северной Корее и оказались крайне болезненными для их экономик.

В РФ заговорили про токенизацию стратегического сырья в конце прошлого года. Генеральный директор и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин объявил, что токенизация - составная часть цифровизации и добавил:

- Сбытовые контракты тоже будут оцифровываться. Когда они уже оцифрованы, из них можно выбрать часть для токенизации, то есть для запуска их в оборот в токенизированной форме. Это значит, что торгуются не сами товары, а их символы. В пределах 20% продукции Норильского никеля мы планируем токенизировать.

Влиятельный российский олигарх подчеркнул также важную особенность токенизации: «Недостаточно ликвидные продукты в результате токенизации становятся ликвиднее. Токенизация означает фрагментацию на более мелкие части, соответственно, круг инвесторов существенно расширяется». «Норникель» готов продавать в токенизированной форме палладий, платину, никель, золото. При этом компания контролирует до 40% мирового рынка палладия, который считается самым привлекательным драгметаллом с точки зрения инвестиций.

Единственный сырьевой ресурс Беларуси - калийную соль - в принципе тоже можно токенизировать, тем более что и для нас угроза санкций - не иллюзорна. Но пока об этом речи нет - возможно, просто поставщики калия не так погружены в вопросы информационных технологий. Зато банкиры в них погружены достаточно, и поэтому сумели добиться разрешения на выпуск собственных токенов.

Временная монополия банка БелВЭБ будет сломана 1 января 2021 г. С этой даты и по 1 января 2024 г. проводится эксперимент: 12 белорусских банков получают право выпускать собственные токены и продавать их за рубли и за валюту, как резидентам, так и зарубежным гражданам и юрлицам. Нацбанк заявил в этой связи: «Проведение такого эксперимента позволит банкам предложить широкий перечень продуктов на базе блокчейн». Технически эксперимент все-таки будет проходить все в той же «песочнице» с привлечением резидентов ПВТ. Регулятор не скрывает, что будет устанавливать особенности проведения банками операций с токенами и контролировать такую деятельность. И к тому же банкам разрешается токенизировать не более 10% нормативного капитала…

Игорь КЛОКОВ

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