Криптовалюта становится важной частью мировой экономики

Привязка к стабильным активам решает проблему волатильности и делает цифровые деньги все более популярными у инвесторов.

Биткоин родился всего 10 лет назад - в начале января 2009 г., а через полгода 5 тыс. биткоинов впервые удалось обменять на 5 долл. То есть изначально 1 биткоин (BTC) оценивался в 0,1 американского цента. Еще через 9 месяцев в США за 10 тыс. BTC были куплены две пиццы с доставкой. А уже в январе 2018-го цена одной цифровой монетки вплотную приблизилась к отметке 20 тыс. долл. Правда, ненадолго. К концу 2018 г. криптовалюта обвалилась почти до 3 тыс долл.

Такая волатильность на руку спекулянтам. Но она не способствует формированию сколь-нибудь устойчивой финансовой схемы. Инвесторам необходима «тихая гавань», в активе, который был бы цифровым, но более стабильным. Ответом на этот запрос и стали стейблкоины - «стабильные монетки», цена которых привязана к стоимости реальных (фиатных) активов. Самым известным стейблкоином стал Tether (USDT) - эмиссия этого токена обеспечивается долларами США на счетах американской компании Tether Ltd. Один токен USDT стоит один доллар, а колебания цены - в пределах 5%. Сегодня USDT держится на 7-8-м месте по капитализации со значением 2,7 млрд долл.

Постепенно на рынке появляются и другие стабильные криптовалюты, привязанные к евро и швейцарскому франку. Примечательным случаем стало появление венесуэльской криптовалюты El Petro, цена которой привязывалась к стоимости барреля венесуэльской тяжелой нефти. К 40-летию Иранской революции в Иране была запущена государственная криптовалюта, полностью обеспеченная золотом - PayMon (PMN). Когда по распоряжению Трампа Иран повторно отключили от системы международных платежей SWIFT, руководство страны обратилось к криптовалюте. И это далеко не все примеры!

Несомненный факт: криптоиндустрия является лидером в инвестировании в стартапы. Если в 2016 г., на старте криптовалютной лихорадки, 30 старапов привлекли таким образом 90 млн долл., то в 2017-м более 800 стартапов привлекли уже свыше 6,2 млрд. А в 2018 г. свыше 1 200 технологических стартапов по всему миру собрали с помощью крипты более 7,8 млрд долл.

Но наиболее серьезных успехов криптоиндустрия добилась в такой прикладной области как трансграничные платежи. Если система SWIFT обеспечивает денежные переводы в срок до недели, а то и больше, и при этом отличается высокой комиссией, то переводы в криптовалюте происходят за несколько минут и не стоят почти ничего. Лучше других здесь проявила себя криптовалюта XRP компании Ripple, которая находится на третьем месте по капитализации. А совсем недавно центробанки Сингапура и Канады провели пробную транзакцию с использованием собственных криптовалют. Объявлено, что в результате был подтвержден «большой потенциал технологии для повышения эффективности и снижения рисков трансграничных платежей».

Подробнее о практическом применении криптовалют в разных сферах бизнеса, читайте в статье И. Клокова «Криптоиндустрия - уже реальность» в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

Ссылки по теме:

«Белорусская криптобиржа начала торговать токенизированными гособлигациями».

«Криптовалюты Беларуси или славянский крипто-сингапур?».