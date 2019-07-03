Белорусская криптобиржа начала торговать токенизированными гособлигациями

Их доходность в полтора раза выше, чем у валютных депозитов.

Белорусская криптобиржа Currency.com - первая государственно регулируемая биржа такого типа, которая работает в соответствии с нормами, прописанными в Декрете №8 «О развитии цифровой экономики». Недавно она вывела на рынок ряд новых предложений, и они сразу же привлекли внимание инвесторов.

Одно из главных направлений - возможность торговли токенизированными активами на сырье, акции и индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов. Это, по мнению экспертов крипторынка, может оказаться прорывным решением, поскольку предоставляет реальную возможность активизировать привлечение внутренних инвестиций. Ведь если зарубежные инвесторы могут свободно заключить договор с брокером и вкладывать деньги в реальные акции, то в Беларуси фондовый рынок практически отсутствует. Крипта в состоянии радикально изменить ситуацию.

После очередного визита Президента Беларуси в ПВТ и встречи Главы государства с основателем Currency.com бизнесменом Виктором Прокопеней биржа объявила о начале первых в мире (!) торгов токенизированными гособлигациями. Совсем недавно Минфин официально заявлял, что такая возможность даже не рассматривается, и даже сейчас никаких специальных выпусков гособлигаций для Currency.com. не осуществляется, но криптобиржа начала покупать их на Белорусской валютно-фондовой бирже. А затем - выпускать под эти активы соответствующие токены.

Один токен стоит столько же, сколько гособлигация - 1 тыс долл. Но можно покупать и часть токена, поэтому такие инвестиции теперь доступны даже мелким инвесторам. Доходность составляет 4,2% при ставке по банковским валютным депозитам 2-3%.

Как отметил В. Прокопеня: «Криптоинвесторы теперь смогут инвестировать в криптобонды свободные деньги. И когда надо - продать их, и получить деньги обратно. Выгодно всем»!

В сообщении биржи говорится, что если судить по спросу на обычные государственные ценные бумаги, предлагаемые на внутреннем рынке для иностранных инвесторов, то исходя из репутации Беларуси как заемщика, речь может идти о сотнях миллионов евро.

Какие возможности предоставляет криптобиржа белорусским инвесторам, читайте в статье И. Клокова «Криптоиндустрия - уже реальность» в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

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