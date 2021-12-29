Принят бюджет Союзного государства на 2022 год

Он составит около 4,6 млрд российских рублей. Это даже по номиналу меньше, чем в 2021 году. Ожидаемый профицит - более 30%.

Проект бюджета Союзного государства на будущий год принят Парламентским собранием Союза Беларуси и России. Его представлял Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Теперь он будет внесен на утверждение в Высший Государственный совет Союзного государства.

Как заявил Госсекретарь СГ, доходная часть Бюджета-2022 составит 4 млрд 598,9 млн российских рублей. Напомним, что в 2021 г. эта цифра составляла 4 млрд 715,15 млн. Основу доходов составляют ежегодные отчисления Беларуси и России: 1 млрд 534,5 млн российских рублей - от Республики Беларусь и 2 млрд 850,3 млн - от Российской Федерации. В бюджет 2022 года также перейдут остатки средств бюджетов прошлых лет в сумме 214,1 млн российских рублей и доходы Телерадиовещательной организации (ТРО) Союзного государства.

Расходная часть союзного бюджета спланирована в сумме 3 млрд 111,5 млн российских рублей, и таким образом в него изначально заложен огромный профицит в сумме 1 млрд 487,4 млн российских рублей. Это составляет более 30% доходной части! Куда пойдут средства? Как сообщается, они будут потрачены на финансирование 3-х программ и 28 мероприятий.

Профицит, по согласованию с Парламентским собранием, может быть потрачен на реализацию новых союзных программ, проектов и мероприятий, которых, как известно, принято около трех десятков. Как отметил Д.Мезенцев, основным приоритетом управления союзными финансами на период до 2024 года становится адаптация бюджетного процесса к новым задачам экономической интеграции.

Нужно сказать, что исполнение бюджета СГ давно вызывало критику и в России, и в Беларуси. Ранее Вячеслав Володин, председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, резко высказался по поводу неудовлетворительной работы по согласованию совместных программ и проектов, что может поставить под угрозу формирование бюджета. «Тенденция складывается, скажем так, отрицательная. В 2019 году в наших странах реализовывали 12 программ с общим бюджетом 4,3 миллиарда рублей. В 2020-м - 11 на 3,2 миллиарда. В 2021-м - 9 программ на 2,6 миллиарда. А на следующий год переходят лишь три программы на сумму 769 миллионов рублей», - заявил чиновник.

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