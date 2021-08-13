Премии бюджетников вырастут с 5 до 20% должностного оклада

Но на общей сумме выплат, по крайней мере, в текущем году это не скажется. Просто в структуре оплаты труда увеличится доля премирования.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты, в соответствии с Указом №482 от 22 декабря 2020 г. c 1 июля текущего года меняются подходы по премированию работников бюджетных организаций. В результате на премирование будет направляться 20% от суммы окладов работников бюджетных организаций (ранее - 5%).

Но рассчитывать, что таким образом произойдет увеличение размера ежемесячных выплат, бюджетникам пока не стоит. Потому что увеличение премии произойдет в пределах выделенных на текущий год бюджетных ассигнований на оплату труда. То есть речь идет о перераспределении средств между основным окладом и стимулирующими выплатами. Возможно, в следующем году ФОТ вырастет, и тогда можно будет говорить о росте доходов в бюджетной сфере.

Как сообщается, важным новшеством является также то, что на премирование будут направляться неиспользованные средства, предусмотренные на оплату труда. Указом предусмотрено еще одно нововведение - увеличение с 1 января 2022 г. размера единовременной выплаты на оздоровление, которая, как правило, выплачивается к отпуску, с 0,5 до 1 оклада. Предполагается, что в совокупности эти меры позволят увеличить долю премирования в объеме стимулирующих выплат работникам бюджетных организаций и тем самым мотивировать их на добросовестное выполнение должностных обязанностей.

При этом, как и ранее, Указ будет регулировать только долю средств, направляемых на премирование работников (20% от суммы окладов). А конкретный размер премии работника будет определяться согласно положению, утверждаемому руководителем бюджетной организации.

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