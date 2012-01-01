Комплексное обеспечение безопасности бизнеса: кадровая безопасность.

Бизнес — это не только цифры, но и люди, определяющие его успех. Почему набор профессионалов — не только решение задач, но и инвестиция в безопасность бизнеса и его устойчивое развитие? Разбираем, как создать мотивационные стратегии, удерживая ключевых сотрудников, и делаем акцент на ценности, которые заставляют бизнес процветать.

В любом бизнесе самое главное – это прибыль и только прибыль, зачем же этим заниматься, если её нет? А прибыль, в большинстве случаев — это будущий капитал. Таким образом, генерируя прибыль, мы приумножаем свой капитал.

Но отвлечемся от экономики и немного порассуждаем. Какие самые главные активы у бизнеса? Кто-то скажет материальные ресурсы - недвижимость, автотранспорт, оборудование, складские запасы. Кто-то будет утверждать денежные средства на счетах либо в обороте. Кто-то скажет – люди. И будет прав. Самый главный капитал в бизнесе – это кадры. Знаменитая фраза, авторство которой приписывают Наполеону, Бисмарку или Сталину: «Кадры решают всё» очень кратко и ёмко отражает это утверждение.

К сожалению, у многих отечественных предпринимателей устойчиво укрепилось убеждение – наберу кого попало, платить им буду минимально, если что уволю и найду новых. Возможно где-то, на самых низких позициях это и проходит. С квалифицированным персоналом так поступать категорически нельзя. Иногда ключевой работник, обладающий определенным кругом знаний, навыков, умений, опыта, потенциала иногда может стоить 5-10 других. Потеря таких сотрудников может нанести компании ущерб в разы больше, чем форс-мажоры, происки конкурентов и другие негативные последствия вместе взятые.

Существует утверждение - человеческий капитал — это те работники, чей труд способствует росту и развитию капитализации компании.

Как же удержать ключевых, квалифицированных и необходимых для бизнеса людей. Эксперты Группы Компаний «Агентство безопасности бизнеса» советуют рассмотреть несколько рекомендаций.

Мотивация или стимулирование работника — это самая главные составляющие. Как же мотивировать персонал? Мотивировать можно материально – повышение заработной платы, премирование, единовременные выплаты, бонусы, медицинские страховки, оплата услуг (бассейн, тренажерный зал и т.п.) или т.н. «парашюты». Моральная стимуляция специалистов - должностной рост, различного рода грамоты, благодарности, фотографии на доске почета, кубки, вымпелы или другие предметы (как разовые, так и переходящие). Другими словами, хорошо замотивированный сотрудник – это преданный, лояльный, радеющий за процветание и развитие компании работник.

Виктор Черевашко, Дмитрий Остапович

Группа Компаний «Агентство безопасности бизнеса»